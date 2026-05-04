Son Mühür/ Selda Meşe- Toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına atılmış önemli ve stratejik bir adım olan “Aile ve Nüfus On Yılı” konulu genelge yayımlandı. Genelgeyle ilgili açıklamalarda bulunan Mehir Aile Platformu adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Münteha Pekkendir “ Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sadece bir politika meselesi değil; aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin yaşatılmasıdır. Bu bilinçle, toplumun her kesimini aileyi güçlendirme seferberliğine katkı sunmaya davet ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

“S adece bugünü değil, gelecek nesilleri de doğrudan ilgilendiriyor”

Başkan Hilal Münteha Pekkendir, söz konusu genelgeyi memnuniyetle karşıladıklarını; “A ile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bütüncül yaklaşımı son derece kıymetli bulduklarını” ifade ederek, genelge hakkında; “Yayımlanan genelge sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir vizyon ortaya koymaktadır ” dedi.

“G üçlü bir toplum inşasında belirleyici olacaktır ”

Evlilik kurumunun sağlam temeller üzerine kurulmasını destekleyen, aile içi huzur, sevgi ve sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen, gençlerin evliliğe hazırlanmasına katkı sunan, toplumsal değerlerimizi koruyan ve yaşatan çalışmaları önceleyen bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Mehir Aile Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Münteha Pekkendir, “Bu kapsamda yayımlanan genelgenin sahada karşılık bulması, kurumlar arası iş birliği ile etkin bir şekilde uygulanması ve toplumun tüm kesimlerine ulaşması büyük önem arz etmektedir. Özellikle, aile dostu sosyal politikaların yaygınlaştırılması, gençlerin evliliğe erişimini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, medya ve dijital alanlarda aileyi koruyucu bilinç çalışmalarının artırılması, çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, aile merkezli eğitim ve rehberlik çalışmalarının yaygınlaştırılması gibi hususların kararlılıkla uygulanması, güçlü bir toplum inşasında belirleyici olacaktır. Mehir Aile Platformu olarak, ‘ Aile ve Nüfus On Yılı ’ vizyonu doğrultusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz ” diye konuştu.