İstanbul İzmir otobüs bileti fiyatları firmaya, sefer saatine ve döneme göre değişiyor. Güncel tarifelerde biletler 700 lira civarından başlıyor; yoğun dönemlerde ve konfor seviyesi yüksek koltuklarda bu rakam bin lirayı aşabiliyor. Hafta içi seferler genelde hafta sonuna göre daha hesaplı. Erken alınan biletlerde de belirgin fiyat avantajı yakalanabiliyor.

İstanbul İzmir otobüs bileti hangi firmalardan alınır?

Bu hatta Pamukkale, Kamil Koç, Metro, Ulusoy, Kale Seyahat ve Efe Tur gibi çok sayıda firma düzenli sefer yapıyor. Kalkışlar İstanbul tarafında Esenler, Alibeyköy, Dudullu ve Harem otogarlarından gerçekleşiyor; varış noktası ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali. Seferler sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdüğü için saat seçeneği oldukça geniş. Karşılaştırma siteleri üzerinden tüm firmaları tek ekranda görüp en uygun koltuğu seçmek mümkün.

İstanbul İzmir otobüs bileti ile yolculuk kaç saat sürer?

Yaklaşık 480-500 kilometrelik mesafe, otoyol güzergahını kullanan firmalarda ortalama altı saatte tamamlanıyor. Eski güzergahı tercih eden ya da ara duraklara uğrayan seferlerde süre yedi-sekiz saate uzayabiliyor. Rota genelde Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Manisa hattından ilerliyor; mola çoğunlukla Susurluk'taki tesislerde veriliyor. Gece seferleri, hem trafiğe takılmamak hem de günü kaybetmemek isteyenlerin gözdesi.

İstanbul İzmir otobüs bileti alırken nelere bakılmalı?

Koltuk düzeni ilk kontrol edilmesi gereken detay; 2+1 düzenli otobüsler daha konforlu ama biraz daha pahalı. İkram, ikili ekran ve internet gibi hizmetler firmadan firmaya değişiyor. İstanbul'da Kadıköy, Taksim, Mecidiyeköy gibi semtlerden otogara ücretsiz servis sunan firmalar da var; bilet alırken servis saatini sormak işi kolaylaştırıyor. Son olarak iade ve açığa alma koşullarını okumakta fayda var, çünkü plan değişikliklerinde bu kurallar firmalar arasında ciddi farklılık gösteriyor.