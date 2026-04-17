İletişimde teknolojinin hızla gelişmesi ve ilerlemesi, vatandaşların irtibat kurma yöntemlerini adeta kökten değiştirdi. Teknolojide gelişmiş özelliklere sahip akıllı cihazların hayatın her alanına nüfuz etmesi, geçmişin en temel iletişim araçlarını adeta unutturdu. BTK verileri, yaşanılan bu teknolojik dönüşümün boyutlarını adeta net bir şekilde gözler önüne seriyor.

CEP TELEFONLARI MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Mobil iletişim cihazlarının sunduğu teknolojik imkanlar, kullanım oranlarını çok kısa sürede rekor seviyelere taşıdı. Ülke genelinde cep telefonu abone sayısı 2021 yılında 86,3 milyon seviyelerinde ölçülürken, bu rakam 2025 yılına gelindiğinde 99,7 milyon gibi bir rakama kadar tırmandı. İnsanların neredeyse tamamının mobil iletişime yönelmesiyle, klasik olan iletişim yöntemlerine olan talebi ciddi oranda etkiledi.

SOKAKLARIN ESKİ SİMGESİ OLAN ANKESÖR GÖZDEN DÜŞTÜ

Yıllar öncesinde şehir meydanlarının, otobüs terminallerinin, hava alanlarının ve cadde köşelerinin vazgeçilmezi olan ankesörlü telefonlar, artık giderek daha az görülüyor. Günümüzde ağırlıklı olarak TSK yerleşkeleri ve cezaevlerinde tercih edilen bu cihazların sayısındaki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Bundan yaklaşık 12 yıl önce, 2014 yılında 83 bin 283 adet olan ankesörlü telefon sayısının 2021'de 45 bin 695'e, 2025'te ise 31 bin 175'e kadar gerilediği açıklandı. Sadece son beş yıllık zaman dilimindeki kayıp ise yüzde 32 seviyesini buldu.

SABİT TELEFON HATLARINDA BÜYÜK ERİMELER YAŞANDI

Ankesörlü telefonların yaşadığı kaderin bir benzerini evlerdeki sabit hatlar da yaşıyor. 2014 yılında 12 milyon 445 bin 582, 2021 yılında ise 12 milyon 264 bin 321 abonesi bulunan sabit telefonların kullanımı on milyon sınırının altına düştü. Son beş yıllık süreçte yüzde 32 oranında azalan abone sayısı, 2025 yılının sonunda 8 milyon 359 bin 681 olarak belgelere yansıdı.

Ülke genelindeki ankesörlü ve sabit telefon abone toplamı böylelikle beş yılda yüzde 32 kayıpla 8 milyon 390 bin 856'ya gerilemiş oldu.

İŞTE İSTATİSTİK RAKAMLARIYLA SON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarına göre yıllar bazında sabit ve ankesörlü telefon abone sayıları şu şekilde gerçekleşti:

2021 Yılı: Sabit Telefon 12.264.321 - Ankesörlü Telefon 45.695

2022 Yılı: Sabit Telefon 11.155.523 - Ankesörlü Telefon 42.456

2023 Yılı: Sabit Telefon 9.887.376 - Ankesörlü Telefon 38.158

2024 Yılı: Sabit Telefon 8.990.073 - Ankesörlü Telefon 36.224

2025 Yılı: Sabit Telefon 8.359.681 - Ankesörlü Telefon 31.175