Son Mühür- Günümüz dünyasının her geçen gün büyüyen akıllı telefon pazarında yeni bir dönem başlıyor.

Avrupa Birliği merkezli değişimin detaylarını paylaşan gazeteci Ahmet Yeşiltepe,

''Avrupa Birliği, Şubat 2027’den itibaren satılacak tüm akıllı telefonlarda kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir batarya zorunluluğu getirdi. Yeni düzenlemeye göre cihazlar, evde basit aletlerle açılabilecek ve pil değişimi teknik servis gerektirmeden yapılabilecek'' hatırlatmasında bulundu.



Yeni kurallar neler getiriyor?



''Yeni kurallar bununla sınırlı değil'' diyen Ahmet Yeşiltepe,

''Üreticiler, yedek parça ve tamir kılavuzlarını en az 10 yıl boyunca erişilebilir tutmak zorunda olacak. Üçüncü taraf tamirlere herhangi bir kısıtlama getirilemeyecek ve cihazlar “tamir edilebilirlik” odaklı tasarlanacak.

Ayrıca bataryaların 800 şarj döngüsü sonrasında bile en az yüzde 80 kapasiteyi koruması gerekecek.

Kısacası: Kapalı kutu, açılması zor telefon dönemi Avrupa’da kapanıyor'' değerlendirmesinde bulundu.



AB ve teknoloji devleri karşı karşıya...



''AB, daha önce USB-C zorunluluğuyla teknoloji devlerini geri adım attırmıştı'' hatırlatmasında bulunan Yeşiltepe,

''Bu adım ise doğrudan “planlı eskitme” modeline darbe. Üreticiler için maliyet ve tasarım zorluğu artacak, ancak kullanıcı için daha uzun ömürlü ve ekonomik cihaz dönemi başlayacak'' mesajı verdi.