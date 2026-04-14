Türkiye’de 1 Nisan 2026 itibariyle devreye alınan 5G teknolojisi, beklentilerin aksine tartışmalı bir başlangıç yaptı. Yüksek hız ve düşük gecikme süresi vaadiyle sunulan yeni nesil mobil altyapı, kısa sürede kullanıcı şikayetleriyle gündeme taşındı. İlk günlerde oluşan heyecan, yerini temkinli yorumlara ve eleştirilere bırakmış durumda.

Kullanıcı şikayetlerinde dikkat çeken artış

Açıklanan verilere göre 5G’nin aktif hale gelmesiyle birlikte şikayet sayılarında belirgin bir yükseliş yaşandı. 1 Nisan’da yaklaşık 2 bin 400 seviyelerinde olan başvuruların, sadece 10 gün içinde 3 bin 402’ye kadar çıktığı görüldü. Bu artış, yıllık verilerde de kendini gösterdi.

2025 yılının ilk dört ayı ile 2026’nın aynı dönemi kıyaslandığında, toplam şikayet hacminin 35 bin 536’dan 38 bin 536’ya yükseldiği ve yüzde 8 oranında artış yaşandığı dikkat çekiyor. Kısa sürede ortaya çıkan bu tablo, kullanıcı memnuniyeti açısından soru işaretleri doğurdu.

Sahadaki deneyim ile vaatler örtüşmedi

Kullanıcıların en çok dile getirdiği sorunların başında, vaat edilen performans ile gerçek kullanım deneyimi arasındaki fark geliyor. 5G simgesi cihaz ekranında görünmesine rağmen, özellikle kapalı alanlarda bağlantının zayıfladığı hatta tamamen kesildiği ifade ediliyor.

Öte yandan hız konusu da beklentilerin gerisinde kaldı. Kullanıcılar, gigabit seviyesinde hızlar beklerken çoğu zaman mevcut 4.5G bağlantısından bile daha düşük performansla karşılaştıklarını belirtiyor. Bu durum, teknolojinin henüz sahada istenilen seviyeye ulaşamadığını gösteriyor.

Bağlantı kararsızlığı kullanıcıyı zorluyor

Dikkat çeken bir diğer sorun ise bağlantı stabilitesi. Cihazların sürekli olarak 5G ile 4.5G arasında geçiş yapması, veri akışında kesintilere neden oluyor. Bu durum sadece internet deneyimini değil, aynı zamanda batarya tüketimini de olumsuz etkiliyor.

Bazı kullanıcılar, 5G’ye geçtikten sonra bağlantılarının 3G seviyesine kadar gerilediğini ifade ediyor.

Cihaz uyumluluğu karmaşası büyüyor

Teknik olarak 5G destekleyen üst segment cihazlarda bile uyumluluk sorunlarının yaşanması dikkat çekiyor. Operatör sistemlerinde bazı cihazların “uyumsuz” olarak görünmesi, kullanıcıların bu hizmetten yararlanmasını engelliyor.

Bu durum, özellikle yeni cihaz satın alan kullanıcılar için ciddi bir hayal kırıklığı oluşturuyor. Kullanıcılar, cihazlarının teknik özellikleri ile operatör verileri arasında kalan bu uyumsuzluğun giderilmesini bekliyor.

Reklam ile gerçeklik arasındaki fark tepki çekiyor

5G’nin tanıtım sürecinde öne çıkan geniş kapsama alanı söylemleri de eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Reklamlarda belirtilen kapsama alanları ile sahadaki gerçek haritalar arasında ciddi farklar olduğu ifade ediliyor.

Geçiş sürecine dikkat

Mobil teknolojilerde nesil değişimleri sırasında ilk aylarda teknik aksaklıkların yaşanması olağan bir durum. Ancak Türkiye’deki 5G geçişinde altyapının henüz tam anlamıyla hazır olmaması, bu sorunların daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

Mevcut sistemlerin büyük ölçüde 4.5G altyapısı üzerine kurulu olması, gerçek anlamda bir 5G deneyiminin önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle sürecin zamanla daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

Kullanıcılar 4.5G performansını arar hale geldi

Şikayet platformlarına yansıyan yorumlar, yaşanan memnuniyetsizliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar, 4.5G döneminde daha yüksek hız aldıklarını belirtirken, 5G ile birlikte performansın düştüğünü dile getiriyor.