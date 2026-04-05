NASA, Artemis II kapsamında uzaya gönderilen Orion uzay aracından elde edilen yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, uzay aracının penceresinden görülen Dünya’nın etkileyici görüntüleri dikkat çekti.

Fotoğraflara özel başlıklar verildi

Paylaşılan kareler, “Dünya Uzay Gemisi” ve “Seni Düşünüyorum, Dünya” başlıklarıyla servis edildi. Görüntüler, hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ay görevinde tarihi adım

Artemis II görevi, insanlığın Ay çevresine yönelik uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor. 1972 yılından bu yana bu ölçekte bir görev gerçekleştirilmemişti.

Fırlatma Kennedy Uzay Merkezi’nden yapıldı

Orion uzay aracı, 1 Nisan’da Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Görev kapsamında astronotların kısa süre içinde Ay yörüngesine ulaşması bekleniyor.

Uzay çalışmalarında yeni dönem

NASA’nın Artemis programı, Ay’a dönüş sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu görevlerin ilerleyen süreçte Mars ve daha derin uzay görevlerinin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.