İddialar, Xiaomi 17T serisinin Avrupa pazarında oldukça iddialı bir konuma oynayacağını gösteriyor. Kamera tarafındaki büyük modülden, yüksek kapasiteli bataryalara ve hızlı şarj desteğine kadar pek çok kritik başlık şimdiden netleşmiş durumda. Türkiye’de de satışa çıkması güçlü ihtimal olarak gündemde.

Xiaomi 17T hangi özelliklerle geliyor?

Standart modelde 6,59 inç büyüklüğünde bir AMOLED panel kullanılıyor. Ekran 120 Hz tazeleme hızıyla akıcı bir kullanım sağlıyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 8500 Ultra tercih edilmiş. RAM tarafı 12 GB LPDDR5X seviyesinde, dahili depolama ise 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 olarak sunulacak.

Batarya kapasitesi 6.500 mAh’a çıkarılmış ve 67W kablolu şarj desteği ekleniyor. Selfie kamera 32 megapiksel çözünürlüğünde. Arka kamera kurgusu üç sensörden oluşuyor: 50 megapiksel Light Fusion 800 ana kamera, 5x optik yakınlaştırma yapan 50 megapiksel telefoto birim ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensör.

Xiaomi 17T Pro neler vaat ediyor?

Üst model bambaşka bir lige çıkıyor. 6,83 inç AMOLED ekran 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Yongaseti olarak MediaTek Dimensity 9500 işlemci kullanılıyor. RAM yine 12 GB LPDDR5X kapasitesinde ancak depolama yalnızca 512 GB UFS 4.1 seçeneğiyle sınırlı tutulmuş.

Pro versiyonun en güçlü tarafı batarya. 7.000 mAh kapasite, 100W kablolu şarj desteğiyle birleşince Xiaomi 17T Pro bu sınıfın en uzun pil ömrü vaat eden modellerinden biri konumuna yerleşiyor. Selfie kamera 32 megapiksel olarak kalıyor. Arka tarafta ise 50 megapiksel Light Fusion 950 ana sensör, 5x optik zoomlu 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamera bulunuyor.

Xiaomi 17T serisi fiyatı ne kadar olacak?

Sızıntıya göre Avrupa pazarında 17T modeli 749 euro etiketle raflara çıkacak. 17T Pro versiyonu için belirlenen fiyat ise 999 euro seviyesinde. Standart tasarımları da net biçimde belli olan ikilinin Türkiye’ye gelme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.