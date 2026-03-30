Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İsrail’in hava saldırısında hedef alınan Hendab Ağır Su Kompleksi’nin ağır hasar gördüğü belirtildi.

“Tesis artık faaliyet dışı”

Ajansın raporunda, ağır su üretim tesisinin “ciddi ölçüde zarar gördüğü” ve mevcut durumda faaliyet gösteremeyeceği ifade edildi. Bu değerlendirme, tesisin operasyonel kapasitesinin tamamen kaybedildiğine işaret etti.

Nükleer materyal bulunmadığı açıklandı

UAEA, tesiste kayıtlı herhangi bir nükleer materyal bulunmadığını da özellikle vurguladı. Bu durumun, olası bir nükleer risk veya yayılma ihtimalini sınırladığı değerlendiriliyor.

Uydu görüntüleriyle doğrulandı

Ajans, hasar tespitinin bağımsız uydu görüntüleri ve mevcut teknik veriler üzerinden yapıldığını bildirdi. Raporda, elde edilen bulguların teknik analizlere dayandığına dikkat çekildi.

Saldırı 27 Mart’ta gerçekleşmişti

Söz konusu tesis, 27 Mart’ta İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hedef alınmıştı. İranlı yetkililer, saldırının iki aşamalı şekilde gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Can kaybı ve radyasyon sızıntısı yok

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca tesiste radyasyon sızıntısı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki gerilim nükleer tesislere yansıdı

İran ile İsrail arasında artan gerilim, nükleer altyapıların hedef alınmasıyla yeni bir boyuta taşındı. UAEA’nın raporu, saldırının teknik etkilerini ortaya koyarken, bölgedeki risklerin sürdüğüne işaret ediyor.

