Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Haziran ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, cezaevine gönderilmişti. Yetişkin daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Yetişkin’in sağlık durumu endişe vericiydi. Hemşire’den alınan bilgilere göre Yetişkin, diyaliz tedavisi görüyor ve birden çok kronik rahatsızlığı vardı. Gözaltı ve tutukluluk sürecinde Yetişkin’in yakınları ve sevenleri, sağlık durumu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

Tutuklu bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in sağlık durumuna ilişkin hemşiresinden yeni bir açıklama geldi. Yetişkin’in cezaevinden 2 defa sağlık heyetine sevk edildiği öğrenilirken, hemşire heyet sonuçlarının henüz çıkmadığını belirtti.

“Heyet’e gidiyor”

İsmail Yetişkin'in doktoru, Yetişkin’in sağlık durumunu merak ettiğini söyleyen hemşire, "Biz artık cezaevinde olduğu için bilgi alamıyoruz. Şuan oradaki hemşiresi de ben olmadığım için maalesef bir şekilde görüşemiyoruz. Heyet'e gidiyor. Heyet sonuçlarını da alamıyoruz. Biz de beklemedeyiz. Heyet sonuçları henüz çıkmamış. Kızı ve eşinden bilgi alıyorum. İsmail Başkan'ın doktoru da sağlık durumunu merak ediyor. İçeriden iletişim sağlayamadığımız için bekliyoruz" diye bilgi verdi.