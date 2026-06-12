Son Mühür- Buca Belediyesi’nde yaşanan sıcak gelişmelerin sonrasında belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere sandık başına gitmişti.

Görkem Duman’ın görevden alınmasıyla boşalan koltuk için yapılan seçimlerde, siyasi partilerin adayları kıyasıya bir yarış içine girmişti.

Yapılan üç turlu oylamanın finalinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden aday gösterilen Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı'ndan AK Partili meclis üyesi Veli Balyemez karşı karşıya gelmişti.

Son turda yapılan sayımda, 25 oy alan Benzer, Buca Belediyesi’nin yeni başkan vekili olarak seçilmişti. AK Partili Balyemez ise oylamayı 18 oyda tamamlamıştı.

Saygılı: "Buca'nın çözüm bekleyen sorunları sona ermemiştir"

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya platformları üzerinden süreci değerlendiren bir açıklamada bulundu.

Saygılı, açıklamasında, "Aziz Bucalılar, öncelikle Buca Belediyesi Başkan Vekili seçim sürecinde görev alan ve iradesini Buca için firesiz bir şekilde ortaya koyan Cumhur İttifakı’mızın tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum.

Demokrasi, millet iradesine ve tecelli eden sonuca saygı duymayı gerektirir. Biz de bugün ortaya çıkan tabloyu bu anlayışla karşılıyor seçilen belediye başkan vekilini tebrik ediyoruz. Bilinmelidir ki bizim mücadelemiz bir makam mücadelesi değildir.

Bizim mücadelemiz hizmet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Buca'nın geleceği için verdiğimiz bir memleket mücadelesidir. Bugün bir seçim sona ermiştir. Fakat Buca'nın çözüm bekleyen sorunları sona ermemiştir.

Buca'nın hizmet beklentisi sona ermemiştir. Buca'nın geleceğe dair umutları sona ermemiştir. Bizler bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Doğruya doğru demeye, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Buca'nın hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz.

Biz kırılmayacağız. Biz yorulmayacağız. Biz vazgeçmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Buca'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.