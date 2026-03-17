Bolu siyasetini sarsan adli süreçte yeni bir perde açıldı. Hali hazırda "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında hazırlanan 13 sayfalık yeni iddianame, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından resmen kabul edildi. Hem şikayetçi hem de sanık sıfatıyla dosyada yer alan Özcan, bir belediye personeline "şantaj" yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Şikayetçi olarak başlayan süreç sanıklığa uzandı

Olaylar zinciri, geçtiğimiz Şubat ayında Tanju Özcan’ın, Mehmet Eren Akgüney isimli şahsın kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Ancak eş zamanlı yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında Özcan da gözaltına alınarak tutuklandı ve Ankara Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet savcılığı, Özcan’ın müşteki olduğu dosyada şok edici detaylara ulaştı. İddianameye göre, Özcan ile belediye çalışanı Öznur Ç. arasındaki cinsel içerikli mesajlaşmaları ele geçiren Mehmet Eren Akgüney’in; Özcan’dan 20 milyon TL nakit para, lüks bir araç ve oto yıkama tesisi talep ettiği, aksi takdirde bu kayıtları basına sızdırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Makam odasındaki ses kaydı dosyayı değiştirdi

Davanın seyrini değiştiren en kritik gelişme ise mağdur sıfatıyla ifade veren belediye çalışanı Öznur Ç.’nin beyanları oldu. Öznur Ç., Tanju Özcan’ın kendisini makam odasına çağırarak, belediye çağrı merkezine gelen ve şahsi hayatına dair mahrem bilgiler içeren bir ses kaydını dinlettiğini iddia etti. İddianamede yer alan ifadelere göre Özcan’ın, "Bu kaydı eski sevgilin duyarsa sonuçları kötü olur, seni ancak ben korurum ama benimle görüşmek zorundasın" diyerek kadına baskı kurduğu belirtildi. Savcılık, bu eylemi "şantaj" suçu kapsamında değerlendirerek Özcan’ın sanık olarak yargılanmasına karar verdi.

Ağır hapis cezaları ve adli yaptırımlar yolda

Kabul edilen iddianamede taraflar hakkında talep edilen cezalar netleşti. Tanju Özcan için "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5 bin gün adli para cezası ve belirli haklardan yoksun bırakılma yaptırımı istenirken, Özcan tüm iddiaları reddederek kumpasa uğradığını savundu. Öte yandan, olayın diğer başrolü Mehmet Eren Akgüney için Özcan’a yönelik "şantaj", Öznur Ç.’ye yönelik ise "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şantaj görüşmelerine aracılık ettikleri iddia edilen E.B. ve H.E.S. isimli şahıslar hakkında da "müşterek fail" sıfatıyla 3’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu’da gözler yargılama sürecine çevrildi

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan dava, sadece bir yerel yöneticinin yargılanması değil, aynı zamanda iddia edilen karmaşık şantaj ağının deşifre edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Görevden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Tanju Özcan’ın siyasi geleceğini de doğrudan etkileyecek olan bu yargılama sürecinde, mahkemenin vereceği kararlar ve ortaya çıkacak yeni deliller tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Sanıkların suçlamaları reddettiği ve karşılıklı iddiaların havada uçuştuğu dosyada, ilk duruşma günü bekleniyor.