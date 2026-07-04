Birkaç gündür Türkiye gündeminde yer alan komeyen Deniz Göktaş soruşturmasında yeni bir bilgi edinildi.
Başsavcılık harekete geçti: Videoda suç unsuru tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Komedyen Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
Havalimanında gözaltına alındı
Olaylar silsilesi sonrasında yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.
İki ayrı suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklanmıştı. Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.