Feci olay Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve 1 saate yakın sağanak yağış vatandaşı korkutmuştu. O yağışlardan çıkan bir yıldırım ise köyde hayvancılıkla uğraşan Günay Karakaş’a ait ahıra yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan, oluşan elektrik akımı nedeniyle telef oldu.

Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı

Panik halde olayın ardından ahırda bulunan diğer hayvanlarını kurtarmak için ahıra dalan çiftlik sahibi Günay Karakaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Karakaş İpsala Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma yaptıkları incelemelerde hayvanların yıldırım kaynaklı elektrik akımı nedeniyle telef olduğu tespit edildi. Olayda yalnızca hayvanların değil, ahırda bulunan çeşitli malzemelerin de zarar gördüğü, yapıda ise ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

"Çok üzgünüm"

Büyük üzüntü yaşayan çiftlik sahibi Günay Karakaş, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Çok üzgünüm. 3 büyükbaş hayvanımız yıldırım düşmesi sonucu telef oldu." ifadelerini kullandı.