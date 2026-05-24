Son Mühür- Tutuklu bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Kararın arkasında ise yargı kanadında yürütülen ağır suçlamalar var. Yaşanan bu gelişme, resmi makamların eş zamanlı açıklamalarıyla kesinleşti. Albayrak için yargı süreci başlıyor.

"İrtikap" suçlaması ve gelen tutuklama kararı

Görevden alma sürecini tetikleyen olay, adli makamların yürüttüğü geniş çaplı bir soruşturmaya dayanıyor. Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu iddiasıyla dosya açıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılığın ardından olay mahkemeye taşındı. Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği, 23 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/274 sorgu sayılı kararıyla Albayrak’ın tutuklanmasına hükmetti. Kararın hemen ardından adli süreç resmiyet kazandı.

Bakanlık kanunu devreye soktu

İçişleri Bakanlığı, yargıdan gelen tutuklama kararı üzerine hızla harekete geçerek Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesini uyguladı.

Koltuk geçici olarak boş kaldı

Bakanlık, aldığı bu uzaklaştırma kararının anayasal ve yasal çerçevede "geçici bir tedbir" niteliği taşıdığını özellikle belirtti. Soruşturmanın ve mahkeme sürecinin selayeti açısından atılan bu adım, kamuoyuna yazılı bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

Akçakoca Belediyesi'nde şimdi gözler, başkanlık makamına kimin vekalet edeceğine ve yargıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi.

Ne olmuştu?

Akçakoca'yı sarsan rüşvet ve irtikap iddialarının başlangıcı E.Ö. isimli bir müştekinin savcılığa sunduğu şikayet dilekçesiyle gerçekleşmişti. İddiaya göre Belediye Başkanı Fikret Albayrak, müştekinin 2023 yılında ruhsat aldığı inşaatın iskan işlemlerini çözme karşılığında, aracı kullandığı babası vasıtasıyla tam 2,5 milyon lira talep etti.

Müşteki E.Ö., Albayrak'ın bu parayı nakit yerine çek olarak kabul ettiğini ve ödemenin ardından inşaatı için kısmi iskan belgesi alabildiğini öne sürdü. Benzer içerikli farklı şikayetlerin de dosyaya eklenmesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Albayrak’ın evinde ve belediyedeki makam odasında eş zamanlı aramalar yapıldı. Takibi sürdüren emniyet güçleri, Akçakoca Belediye Başkanı’nı 22 Mayıs günü Afyonkarahisar’da gözaltına aldı.

İfade işlemleri için Düzce Adliyesi’ne sevk edilen Albayrak, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.