Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP’deki ‘mutlak butlan’ sürecinin ardından mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan ve tepkileri üzerine çeken Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylardan en çok Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’ndan tedbirler alınacak mesajı

Sabah saatlerinde yaşanan gerilimle ilgili ilk aşamada danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla, “Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.” cümlelerini kullanan Kılıçdaroğlu, öğlen saatlerinde yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu aktardı.

“Görüntülerden en çok Kemal Bey rahatsız oldu”

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez, yayınladığı açıklamasında CHP Genel Merkezi’nde yaşanan kaotik görüntülerin rahatsızlık yarattığını aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."