Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, İzmir Ticaret Odası Mart ayı olağan toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında TÜSİAD hakkında ve özellikle Avrupa ve dünya ekseninde yaşanan ekonomik-bölgesel gelişmeleri değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan Diren: Dünyada belirsizlikler artıyor

Orta Doğu’da yaşanan gerilimin uzun süreli bir belirsizliğe neden olacağının altını çizen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, “TÜSİAD aşağı yukarı 700 üyeye sahip bir kuruluştur. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli kurumların içerisinde olduğu bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya yeni bir denge arıyor ancak bu denge kurulmuş değil. Potansiyele sahibiz ve iş dünyasının dönüşümü ekseninde üzerimize düşeni yapmak durumundayız.

Bunu başarmanın ilk adımı ortak akıldır. Orta Doğu’da savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Uzaması durumunda dünyanın bir arz sorunu yaşayacağını öngörmek gerekiyor. Şu an öngördüğümüzden daha çok sürecek bir belirsizlik süreci tetiklenebilir. Bunun ötesinde dünya genelinde belirsizliklerin daha arttığı yeni bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisinde küresel siyasetle aynı anda yaşanan dönüşümler iş dünyası içindaha karmaşık bir hale geliyor.”

“Ekonomiye sadece para ve maliyet noktasından bakmamak gerekiyor”

Öte yandan, çok katmanlı ve planlanması zor bir süreç yaşadıklarının altını çizen Diren, ekonomiye sadece para ve maliyet noktasında bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Çok katmanlı ve planlanması zor bir süreç ile karşı karşıyayız. Bu süreçte hızlı uyum sağlayan öne çıkmaktadır. Ülkemizde doğru adımları ortak akıl ile hep birlikte atarak, yenidünya düzeninde çok daha sağlam bir noktada olabiliriz.

Ekonomiye sadece para ve maliyet noktasından bakmamak gerekiyor. Artan rekabet en önemli konular olmakla birlikte tüm bunlara kalıcı çözümü verimlilik artışıyla çözebiliriz. Finansman koşullarının zorlaştığı bir dönemde verimlilik artışına önem verilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği (AB) ile ilişiklerimizi yeni dönemin en kritik konusu olarak görüyoruz. Bunun haricinde AB temel bir odaktır. Dijital egemenlik, temiz sanayi gibi başlıklar üzerinden yeni bir ekonomik mimari kurulmaktadır.”