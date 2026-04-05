Son Mühür / Beste Temel- Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması çerçevesinde açıldığı öğrenildi. Sanatçının yarın adliyeye giderek ifade vereceği bildirildi.

Ne olmuştu?

3 Mart’ta Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde Fatmanur Çelik ve küçük kızı Hifa’nın cansız bedenlerine ulaşılması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından ortaya atılan iddialar ise tepkilerin daha da büyümesine neden olmuştu. Fatmanur Çelik’in çocuk yaşta istismara uğradığı ve daha sonra faille evlendirildiği, kızı Hifa’nın da benzer şekilde uzun süre istismara maruz kaldığı öne sürülmüştü. Şüpheli olarak adı geçen Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanması ise kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Sosyal medya paylaşımları soruşturma konusu oldu

Gündeme gelen olay sonrası birçok isim gibi Gülben Ergen de sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ancak bu paylaşımlar, resmi makamlar tarafından incelemeye alınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ergen’in paylaşımlarını gerekçe göstererek şikayette bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

“İfade vermekten onur duyacağım”

Hakkındaki süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülben Ergen, polis ekiplerinin evine geldiğini duyurdu.

Ergen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım."