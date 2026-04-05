Son Mühür / Beste Temel- Ünlü oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.

Son olarak “Aynı Yağmur Altında” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Şahin, meslektaşı Serenay Sarıkaya hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Bahar Şahin’den Serenay Sarıkaya’ya: "Onun için hapis yatarım"

Genç oyuncu, programda Sarıkaya’ya duyduğu hayranlığı açık bir dille dile getirdi. Şahin, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Serenay benim hayattaki zaafım. Mesela Allah korusun Serenay'ın başına bir şey gelse ve bana dese ki 'Benim için yatar mısın?', ben onun Kuzey'i olurum. Onun için hapis yatarım. Çok hayranıyım. Çok güzel, çok başarılı, çok yetenekli..."

“Telefonumun duvar kağıdıydı”

Bahar Şahin, açıklamalarının devamında hayranlığının boyutunu gözler önüne seren bir detayı daha paylaştı. Ünlü oyuncu, Sarıkaya’ya olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"Bayılıyorum Serenay'a! Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım; ona fan hesabı falan da açabilirim. Hatta bir ara Serenay'ın fotoğrafı telefonumun duvar kağıdıydı."