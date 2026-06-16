Göztepe'nin 3 sezonluk demir kapısı Mateusz Lis'in Lech Poznan ile anlaşmasının ardından yönetim yeni kaleci için çalışmaları hızlandırdı. Arayışlarında Aluminium Arak forması giyen 21'lik kaleci Mohammad Khalifeh'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öğrenildi.

Yeni sezon için kadrosunu planlayan göztepe transfer arayışlarında hız kazandı. Sarı- kırmızılı ekip son üç sezondur takımın kalesini koruyan Mateusz Lis’in, Polonya’nın köklü kulüplerinden Lech Poznan ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Kulüplerin son masaya oturduktan sonra transferin resmiyete kavuşması beklenirken Göztepe’nin bu ayrılık sonrası kaleyi genç bir isimle güçlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Yeni hedef İranlı genç yetenek

İzmir temsilcisi bu ayrılık sonrası kaleyi güçlendirmek ve gençleri sahada kullanmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, İran ekibi Aluminium Arak’ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Mohammad Khalifeh’yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öğrenildi. Tek düşünülen ismin Khalifeh olmadığı, muhtemel bir olumsuzluğa karşı farklı kaleci adayları üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Khalifeh'nin geçen sezonki karnesi

21 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Persian Gulf Pro Ligi'nde 22 karşılaşmada görev aldığı ve kalesinde 21 gol görürken 8 maçta ise rakiplerinin skor üretmesine izin vermediği kayıtlara geçti.