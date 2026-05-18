9 günlük Kurban Bayramı tatili, kıyı bölgelerindeki otellerde doluluk oranlarını yüzde 100’e yaklaştırdı. Kararın erken açıklanması, hem iç pazar talebini artırdı hem de yabancı turist rezervasyonlarını hızlandırdı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bu hareketliliğin piyasada yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ekonomik hacim yaratacağını belirtti. Sektör, sezon öncesinde yüksek doluluk oranlarına ulaştı.

İç ve dış pazar talebinin aynı döneme denk gelmesi, özellikle son 15 günde tesislerin rezervasyon grafiklerini yukarı taşıdı. Bu durum, sezon öncesi hazırlık yapan işletmelere önemli bir finansal girdi sağladı.

Ekonomik canlılık geniş bir ağa yayılıyor

Turizmdeki bu hareketlilik sadece otellerle sınırlı kalmıyor. Tesislerin tam kapasiteye yakın çalışması, tedarik zincirindeki diğer sektörleri de doğrudan etkiliyor. Ulaşım, akaryakıt, yeme-içme ve perakende sektörlerinde de bayram mesaisi şimdiden başladı.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, ortaya çıkan ekonomik tablonun piyasaya yansımasını şu verilerle açıkladı:

"Turizm; lojistik, tarım, eğlence ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere çok geniş bir zinciri besliyor. Hesaplamalarımıza göre, 9 günlük bu tatil döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilik yaşanacak. Bu rakam, güncel kur seviyeleriyle 200 milyar TL’nin üzerinde bir ticari hacme denk geliyor."

Karar sektöre ivme kazandırdı

Döviz girdisi ve istihdam açısından ekonomide stratejik bir yere sahip olan turizm sektörü, bu uzun tatil dönemiyle birlikte yıllık hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Hizmet kalitesiyle Avrupa pazarında önemli bir aktör olan Türkiye, iç pazardaki bu canlılıkla yeni sezon rekorları için zemin hazırladı.

Tatilin 9 güne çıkarılmasının sektöre zamanında bir destek verdiğini ifade eden Mehmet İşler, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı’ya sürece sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Kıyı şeridindeki tesisler, bayram dönemini tam kapasiteyle geçirmeye hazırlanıyor.

