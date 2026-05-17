İzmir’in Foça ilçesinde önemli bir organizasyona imza atıldı. Yaklaşık 80 üretici, kişi ve kurumun bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen zeytin şenliği, doğa ve tarım tutkunlarını bir araya getirdi. Kırsal Kocamemetler Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerin arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, doğal üretimden zeytinyağı tadımına, tiyatro gösterilerinden el emeği ürün stantlarına kadar birçok etkinlik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle buluştu.

“Çatlak Sanat Tarlası” olarak bilinen doğal alanda gerçekleştirilen şenlik, imece usulü organize edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Foça zeytinini markalaştırmak ana hedef!

Şenliğin temel hedefleri arasında Foça zeytini ve zeytinyağının marka değerini artırmak, üreticileri desteklemek ve organik tarım konusunda farkındalık oluşturmak bulundu.

Zeytin temalı tiyatro oyununa büyük ilgi!

Etkinliğin en dikkat çeken kısımlarından biri ise “Zeytin Dede” adlı tiyatro oyunu olarak dikkatleri üzerine çekti. Çatlak Tiyatro Foça Ekibi tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerin yoğun alkışını aldı.

