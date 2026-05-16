Türkiye genelinde her geçen gün büyüyen otomotiv ekosisteminde stratejik bir öneme sahip olan araç muayene hizmetlerinde, uzun yıllardır süregelen mevcut yapının yerini alacak yeni dönem için geri sayım hız kazandı. Ulaşım altyapısında teknolojik bir dönüşümü de beraberinde getirecek olan bu devir teslim sürecinde, yasal onay mekanizmaları ve idari prosedürlerde son aşamaya gelindi.

TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ülke genelinde 2007 senesinden bu yana muayene faaliyetlerini kesintisiz şekilde yürüten TÜVTÜRK idaresindeki mevcut sözleşme sürecinin sonuna yaklaşılıyor. İlk olarak 2004 yılında özel sektör modeliyle yürütülmesine karar verilen ve gerekli yasal onayların ardından hayata geçirilen sistem, gerçekleştirilen yeni ihale kapsamında 20 yıllığına el değiştirecek.

İHALE BEDELİ 1,72 MİLYAR DOLAR

NTV'nin haberine göre gerçekleştirilen ihale sürecinde en yüksek teklifi sunmayı başaran MOI Ortak Girişim Grubu, toplam 1,72 milyar dolarlık bir bedelle araç muayene hizmetlerinin işletme hakkını elde etti.

Kamu kurumlarının kararlarıyla resmiyet kazanan süreçte hazırlanan imtiyaz sözleşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihai inceleme ve onay işlemleri adına Danıştay'a gönderildi.

"SÖZLEŞME İMZALANACAK"

Yasal süreçlerin gidişatına dair önemli bilgilendirmelerde bulunan TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Danıştay bünyesinde devam eden tetkiklerin yanı sıra ilgili bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki onay mekanizmalarının da işlediğini aktardı. Tüm idari ve hukuki işlemlerin eksiksiz tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Salman, yasal süreçlerin bitimiyle birlikte sözleşmenin imzalanacağını söyledi.

15 AGUSTOS 2027 İTİBARIYLA DEVRALINACAK

Söz konusu onay süreçlerinin olağan kamu prosedürleri dahilinde normal seyrinde ilerlediğini kaydeden Salman, araç muayene hizmetlerinin 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA tarafından devralınacağını açıkladı.

Türkiye'deki mevcut araç sirkülasyonuna dikkat çeken yetkililer, tekrar muayeneler de dahil edildiğinde yıllık işlem sayısının 16 milyona ulaştığını bildirdi. Her yıl 1 milyondan fazla yeni vasıtanın trafiğe katıldığı ülkede, muayene istasyonlarının operasyonel gücünün de her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

İSTASYONLARDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Yeni işletme döneminde hayata geçirilecek teknolojik yeniliklere odaklanan şirket, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri, lazer özellikli tarayıcılar ve çok noktalı kamera altyapılarıyla donatılacak yeni nesil bir istasyon modeli üzerinde mesai harcıyor.

Hem bir Ar-Ge merkezi işlevi görecek hem de yeni teknolojilerin test sahası olacak bu özel istasyonun, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde sürücülerin hizmetine sunulması planlanıyor.