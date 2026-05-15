Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Bloomberg, Türk teknoloji ve mühendislik şirketi Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik hakkında dikkat çeken bir temerrüt haberine yer verdi.

Habere göre şirket, 15 Mayıs tarihinde vadesi gelen iki ayrı TLREF endeksli değişken faizli tahvilin ödemesini gerçekleştiremedi. Türkiye Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıklamasına dayandırılan haberde, 200 milyon liralık bir yıllık tahvil ile 250 milyon liralık iki yıllık tahvilde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği aktarıldı.

Bloomberg, açıklamada ödeme krizinin nedenine veya olası bir yeniden yapılandırma sürecine ilişkin detay paylaşılmadığını vurguladı.

Uluslararası finans çevreleri açısından dikkat çekici görülen gelişmenin, Türkiye’de şirketlerin ağırlıklı olarak banka kredileriyle finansman sağlaması nedeniyle yerel tahvil piyasasında “nadir görülen” bir temerrüt örneği olduğunun altı çizildi.

2020 yılında halka arz edilen Kontrolmatik’in, pandemi sonrası dönemde enerji altyapısı ve teknoloji yatırımlarına yönelik yoğun ilgi sayesinde Borsa İstanbul’un dikkat çeken şirketlerinden biri haline geldiği hatırlatıldı.

Ancak sıkı para politikası ve finansman koşullarındaki sertleşmenin ardından şirket hisselerinde ciddi değer kaybı yaşandı. Bloomberg verilerine göre hisse, Eylül 2023’teki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 84 geriledi. Şirket hisseleri son işlem gününü yüzde 10 düşüşle 8,46 liradan kapattı.

Haberde ayrıca, geçen ay Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ile Başkan Vekili Ömer Ünsalan’ın hisse satışlarıyla şirketteki paylarını yüzde 5’in altına düşürdüğü bilgisine de yer verildi.