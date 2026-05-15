Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden dikkat çeken bir açıklama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen açıklamada, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. tarafından ihraç edilen bazı özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin ödeme sürecinde aksama meydana geldiği ifade edildi.

250 milyon lira nominal tutarlı TRSKNTR52618 ve 200 milyon lira nominal tutarlı TRFKNTR52615 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 15 Mayıs 2026 tarihli itfa ve kupon ödemelerinin belirtilen tarihte gerçekleştirilemediği ifade edildi.

“Ödeme aktarılmadı” açıklaması!

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ödeme sürecindeki aksamanın nedeninin ne olduğu da belirtildi.

Buna göre, ihraççı şirket olan Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin gerekli ödeme tutarını MKK hesaplarına aktarmadı. Bu nedenle ödeme işlemlerinin tamamlanamadığı ve hak sahiplerine aktarım yapılamadığı ifade edildi.

Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor

Borçlanma araçlarına ilişkin ödeme sürecinde yaşanan aksama sonrası yatırımcıların gözleri şirketten yapılacak yeni açıklamalara dönmüş durumda. Özellikle kupon ve anapara ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği konusu piyasada merak edilen başlıklar arasında bulundu.

Şirketten KAP açıklaması: "Yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilmesi planlanmaktadır!"

Yaşanan gelişmenin ardından şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, "Şirketimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'nin mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi çerçevesinde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasını (Büyük Ölçekli Uygulama) imzalayan alacaklı kuruluşlardan olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye (Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. adına) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya (Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. adına) bugün (15.05.2026) itibanyla başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvuru; Şirketimizin ve iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, mevcut yükümlülüklerin takvime bağlanarak düzenli biçimde yerine getirilmesi ve özellikle varlık satışları yoluyla mali yapının güçlendirilmesi amaçlanyla gerçekleştirilmiştir. Finansal yeniden yapılandırma süreci ile Şirketimizin ve iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç etmiş olduğu TRSKNTR52618 ISIN kodlu özel sektör tahvili ile TRFKNTR52615 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 15.05.2026 tarihli itfa/kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon faizi ödemelerinin, Şirketimiz tarafından başvurusu yapılmış olan finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konuya ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, süreçteki önemli gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir." ifadeleri kullanıldı.