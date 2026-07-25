Yaz sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, bu kez alışılmışın dışında bir tüketim yöntemiyle dikkat çekiyor. ABD, Meksika ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede karpuzun üzerine çok az miktarda tuz serpilerek yenmesi öneriliyor. İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu yöntem, meyvenin şeker oranını artırmasa da tatlılık hissini güçlendirebiliyor.

Az miktarda kullanılan tuz, acı ve ekşi tatların algılanmasını baskılarken karpuzun doğal şekerini daha belirgin hale getiriyor. Böylece meyvenin içerdiği şeker miktarı aynı kalsa bile tatlılık hissi artabiliyor. Bu nedenle yöntem özellikle aroması zayıf veya tam olgunlaşmamış karpuzlarda daha belirgin sonuç verebiliyor.

Gıda Bilimcilerine Göre Aynı Yöntem Başka Meyvelerde de İşe Yarıyor

Tat artırıcı etkisiyle bilinen tuzun kullanımı yalnızca karpuzla sınırlı değil. Gıda uzmanları, doğal şeker içeren birçok meyvede de benzer etkinin gözlemlenebildiğini ifade ediyor.

Özellikle çilek, ananas, kavun ve domates gibi ürünlerde çok az miktarda tuz kullanılması, meyvenin doğal aromalarının daha yoğun hissedilmesine katkı sağlayabiliyor. Bunun nedeni, tuzun tat alma mekanizmasını etkileyerek mevcut lezzetlerin daha baskın algılanmasına yardımcı olması.

Bu uygulama yeni bir keşif olmasa da farklı ülkelerde uzun yıllardır kullanılan geleneksel tüketim alışkanlıkları arasında yer alıyor. Son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle birlikte daha geniş kitleler tarafından denenmeye başlandı.

Bir Tutam Tuz Yeterli, Fazlası Ters Etki Yaratabiliyor

Uzmanlar, yöntemin başarılı olabilmesi için tuz miktarının oldukça düşük tutulması gerektiğini belirtiyor. Sadece küçük bir tutam tuz, tat algısını değiştirmek için yeterli görülüyor.

Öte yandan yüksek tansiyon, böbrek hastalığı veya sodyum kısıtlaması gerektiren sağlık sorunları bulunan kişilerin bu yöntemi uygularken dikkatli olması tavsiye ediliyor. Çünkü küçük miktarlar genellikle düşük düzeyde sodyum içerse de günlük tuz tüketimi sınırlarının aşılmaması önem taşıyor.

Lezzeti artırmak amacıyla kullanılan bu yöntem, karpuzun besin değerini değiştirmese de tüketim deneyimini farklılaştırabiliyor. Özellikle yeterince tatlı olmayan karpuzlarda daha belirgin sonuç alınabileceği belirtiliyor.