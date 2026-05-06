Sabi'nin geliştirdiği bu zihin okuyan bere, kullanıcının düşüncelerini doğrudan yazıya çevirebiliyor. Bere içindeki sensörler beyindeki elektriksel sinyalleri yakalıyor, yapay zeka destekli bir altyapı ise bu sinyalleri kelimelere ve cümlelere dönüştürüyor. Ürünün 2026 yılı sonunda piyasaya sunulması bekleniyor.

Zihin okuyan bere nasıl çalışıyor?

Berenin içine 100 bin adet küçük boyutlu elektroensefalografi (EEG) sensörü yerleştirilmiş. Bu yoğun sensör ağı, beynin elektriksel aktivitesini gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve düşüncelerin sinirsel imzasını yakalıyor. Sabi, sistemi çalıştırmak için büyük ölçekli bir yapay zeka modeli eğitti. Şirket aynı zamanda kendi özel çipini de geliştirmiş.

Sensörlerden alınan veriler buluta gönderiliyor, orada analiz ediliyor ve sonuçta kelime ya da cümle olarak telefon, tablet veya bilgisayar gibi bağlı bir cihaza aktarılıyor. Sistem dakikada yaklaşık 30 kelime hızla yazı üretebiliyor. Bu hız, ortalama bir kullanıcının el ile yazı yazma temposuna oldukça yakın bir değer. Sabi'nin paylaştığı bilgilere göre yapay zeka modeli sürekli olarak öğreniyor ve kullanıcıya özel kalıpları zamanla daha iyi tanıyor.

Zihin okuyan bere ne işe yarayacak?

Beyin-bilgisayar arayüzleri yıllardır cerrahi implantlarla deneniyor ancak Sabi, sürecin tamamen invaziv olmayan bir cihazla işlemesini hedefliyor. Beyin sinyalleriyle yazı yazma fikri özellikle hareket güçlüğü çeken hastalar için büyük umut vaat ediyor. Bunun yanında geleneksel klavye kullanımına alternatif olarak da değerlendirilebilir.

Şirket, gelecekte bere modelinin yanı sıra benzer altyapıyı taşıyan bir şapka modeli üzerinde de çalışıyor. Bu sayede farklı kullanım senaryolarına yönelik ürün yelpazesini genişletecek. Ürünün fiyatı henzü açıklanmadı, ticari satışın 2026 sonunda başlaması planlanıyor. Sabi'nin bu projesi, son dönemde Sam Altman'ın Merge Labs girişimi başta olmak üzere zihin okuma teknolojilerine artan ilgiyle birlikte ele alınıyor.