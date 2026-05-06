One UI 8.5 güncellemesi, küresel dağıtıma 4 Mayıs 2026 itibarıyla geçti. İlk etapta Galaxy S25 serisinin almaya başladığı sürüm, ilerleyen haftalarda Android 16 destekli diğer Galaxy modellerine kademeli olarak ulaşacak. Samsung Galaxy S26 ailesi, yeni yazılımla beraber raflarda yer alacak.

One UI 8.5 hangi yeni tasarımı getiriyor?

En çarpıcı değişim arayüz tarafında. Samsung, Liquid Glass olarak isimlendirdiği yeni tasarım diline geçti. Yarı saydam paneller, yüzer menüler, yumuşak geçişler ve bulanık arka plan efektleri arayüze derinlikli ve modern bir hava katıyor. Ayarlar, Galeri, Telefon ve Hesap Makinesi gibi sistem uygulamaları yeni görünüme kavuştu. Durum çubukları ve gezinme çubuğu ekrana daha iyi oturuyor.

Hızlı Panel tarafındaki yenilikler de oldukça kapsamlı. Kullanıcılar artık kutucukların yerini, boyutunu ve yönünü diledikleri gibi değiştirebiliyor. Parlaklık ve ses kaydırıcıları farklı konumlara taşınabiliyor. Bu özelleştirme seviyesi, One UI tarihinin en geniş kişiselleştirme aracı sayılıyor.

One UI 8.5 yapay zeka tarafında neler getiriyor?

One UI 8.5 ile birlikte Creative Studio adlı yeni bir uygulama geliyor. Üretken yapay zeka araçlarını tek çatı altında toplayan bu uygulama; metin, çizim ya da fotoğraf girdileriyle duvar kağıdı, çıkartma ve özgün görseller üretmeye olanak tanıyor. Farklı en boy oranları ve sanat stilleri de destekleniyor.

Photo Assist, daha akıllı fotoğraf düzenleme için güncellendi. Generative Edit özelliği sayesinde kullanıcılar her düzenlemeyi ayrı kaydetmek zorunda kalmıyor, düzenleme geçmişi üzerinden istediği kareyi seçbiliyor. Bixby asistanı da daha doğal konuşma akışı sundu. Now Nudge ise kişiye özel öneriler getiriyor.

One UI 8.5 hangi cihazlara gelecek?

Güncelleme, Android 16 tabanlı One UI 8 alabilen tüm Galaxy modellerine ulaşacak. Apple cihazlarla dosya paylaşımı, Galaxy cihazlar arası Storage Share özelliği ve Auracast destekli ses yayını da yenilikler arasında yer alıyor.