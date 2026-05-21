Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de şantiye alanında cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında yıllardır beklenen adım gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah şafak vakti İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı dev bir operasyon için düğmeye basıldığını duyurmuştu.

Teknik incelemeler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz analizleri dosyayı sil baştan değiştirdi. Delillerin organize biçimde karartıldığını netleştiren savcılık, aralarında çok kritik isimlerin de yer aldığı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Dönemin ilçe emniyet müdürü ve inşaat şirketi sorumlusu gözaltında

Gözaltı listesindeki iki isim, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyecek isimlerden oldu. Olayın yaşandığı 2018 yılında Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu an Bursa Kriminal Bölge Müdürü olan İsmail Yalçın, yürütülen bu büyük operasyon kapsamında gözaltına alındı.

O dönemde görevleriyle birlikte bugün gözaltına alınan diğer isimler ise şu şekilde;

*İsmail Yalçın: Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü

* Hüseyin Vurucu: Grup Amiri

* İsmail Köksal: Yardımcı Karakol Amiri

* Atakan Kaçar: Olay Yeri İnceleme Büro Amiri

* Deniz Asıcı: Olay Yeri İnceleme

* Duygu Öztürk Özkan: Olay Yeri İnceleme

* Musa Erikçi: Olay Yeri İnceleme

* Fikret Sarıaslan: Suç Önleme Personeli

* Halil Arslandağ: Suç Önleme Personeli

* Mehmet Münir Tanyer: İnşaat Şirket Ortağı

* Mehmet Taylan Tanyer: İnşaat Şirket Ortağı

* Onur Alp Saraç: Proje Müdürü

* İhsan Gökmen Ellez: Şantiye Şefi

* Cevdet Akay: Şirket Güvenlik Amiri

* Murat Köse: İnşaat Elektrikçisi

* Hasan Ardıç: Depocu

* Aziz Kocataş: Kalıp Duvar Ustası

* Bilal Çelik: Operatör

* Tayfun Çakmakcı: Gece Bekçisi

* Hüseyin Kaya: Gece Bekçisi

* Hulusu Aras: Gece Bekçisi

* Ali Gülbaş: Gece Bekçisi

* Gökhan Aydoğmuş: Araçtan inerek açık alanda durakladığı ve kelepçe verdiği iddia edilen şahıs

* İbrahim Kazmacı

* Yiğit Aykurt

* Veli Şenol: Tır Sürücüsü

"Delil karartılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin dosya üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığını belirtti. Yeni bilirkişi raporlarının cinayeti örtbas etmeye çalışan yapıyı deşifre ettiğini vurgulayan Bakan Gürlek, adaletin geç de olsa tecelli edeceğinin altını çizdi. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

İntihar denilerek kapatılmak istenmişti

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 sabahı İzmir Narlıdere’deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. İlk etapta kayıtlara "yüksekten düşme ve intihar" olarak geçirilmek istenen ölümün arkasındaki sır perdesi, acılı babanın yıllar süren ısrarlı takibi ve hukuk mücadelesi sayesinde aralandı. Soruşturmayı derinleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin emniyetteki sorgularına başladı.