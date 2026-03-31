Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Programda Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci ve 5G teknolojisinin stratejik önemi öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu ifadelerle başladı: "Buluşmamıza vesile olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

5G teknolojisinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı, 5G teknolojisinin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

İletişimin yanı sıra birçok alanda yeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

“Artık güçlü olmak için veriyi korumak şart”

Dijital çağda egemenlik anlayışının değiştiğine dikkat çeken Erdoğan: "Günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve bir toprak parçası olmaktan çıkmıştır.

Teknoloji ve dijitalleşme alanında baş döndürücü gelişmeler egemenlik anlayışını değiştirmiştir. Siber güvenlik tedbirlerini almanız gerekiyor. Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik rol oynamıştır.

Lübnan, Gazze ve İran'da yaşanan gelişmeler siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

“Siber güvenlik milli meselemizdir”

Siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan: "Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde; hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber güvenliğinizi kontrol edemiyorsanız egemenliğinizde çok ciddi sorunlar var demektir.

Sadece toprağı kontrol eden değil, veriyi kontrol edenler de olacaktır. Yapay zeka ve siber güvenlik birlikte düşünüldüğünde bir milli güvenlik meselesi olduğu aşikardır.

Son 23 yılda bunun altyapısını güçlü bir şekilde hazırladık. Attığımız adımlarla ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardık.

Bir yandan hız kapasitemizi artırırken, güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

“Her geçen gün daha da güçleniyoruz”

Türkiye’nin dijital altyapısındaki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan: "Genişbant internet abone sayımızı 3 milyondan 98 milyona çıkardık. 55 milyonu aşkın vatandaşımız bugün güvenli internet hizmetini kullanıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı haberleşme altyapılarımızı korumak için çalışıyor. Aynı şekilde emniyet birimlerimiz, istihbarat teşkilatımız da her senaryoya hazır şekilde. Biz siber güvenliği tehditler karşısında gösterilen bir tepki olarak görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

“Eski Türkiye geride kaldı”

Türkiye’nin teknoloji alanındaki dönüşümüne değinen Erdoğan: "Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini artıran tedbirleri peyderpey hayata geçireceğiz.

Yeni teknolojileri tribünden izleyen, öz kaynaklarını değerlendiremeyen bir Türkiye vardı. Saç, sakal, başörtüsü gibi konularla uğraşan bir Türkiye vardı.

Bu milletin inanç değerlerine, insanımızın giydiği kıyafetlere bağladılar. Bu kötü gidişe, bu ideolojik bağnazlığa biz itiraz ettik.

'Biz yapamayız, biz beceremeyiz' diyenlere inat teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem de yeniliklere öncülük ediyoruz.

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuzu 2025'te hizmete aldık. Böylece kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduk." diye belirtti.

“Gençlerimiz gurur kaynağımız”

Gençlerin teknoloji üretimindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan: "Kendi ürün ve yazılımlarımızla, kendi tesislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz.

Avrupa ve ABD dahil TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak her alanda gümbür gümbür geliyoruz. Bu başarılarda emeği geçenleri, özellikle genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum." mesajını verdi.

“5G her yere geliyor”

5G’nin yaygınlaşma sürecine ilişkin takvimi paylaşan Erdoğan: "Bugün hizmete alacağımız 5G teknolojisi ile haklı bir gurur yaşıyoruz. 2019'dan sonra TBMM'de, stadyumlarda pilot olarak uyguladık.

Türkiye'nin dört bir yanını 5G teknolojisi ile donattık. Hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi sunacak bir sistem oluşturduk. 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız." açıklamasında bulundu.

5G hayatı nasıl değiştirecek?

Yeni nesil iletişim teknolojisinin avantajlarını anlatan Erdoğan: "Şimdi 5G bize neler getirecek onları paylaşmak istiyorum. 10 kata kadar daha yüksek hıza ulaşıyor. İletişim hızımız 10 kat artıyor.

4.5G'de 30-40 milisaniye olan gecikme süresi 1 milisaniyeye düşüyor. Eş zamanlı bağlanma kapasitesi ile milyonlarca cihaza ulaşılacak. Kesintisiz ve güvenli şekilde irtibat sağlanacak." diyerek teknik kazanımları aktardı.

Sağlıktan ulaşıma geniş kullanım alanı

5G’nin farklı sektörlerde yaratacağı dönüşüme değinen Erdoğan: "5G ile iletişim şekil değiştirdiği bir dönemin kapısını aralıyoruz. Vatandaşlarımız daha yüksek hızlı internetle buluşacak.

Aynı fiziksel altyapı üzerinde farklı sektörlerde sanal ağlar kurulabilecek. Sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda hizmetler verilebilecek. Kurumlar kendilerine özel şebekeler kullanabilecekler.

Karar alma ve tepki verme süreleri kısalacak. Evde, işte veya hareket halinde kesintisiz bir bağlantı sağlanacak. Akıllı sensörler, robotik sistemlerde oluşan arızalar anında öğrenilebilecek.

OSB'lerde, limanlarda ve büyük tesislerde 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Bu dönüşümün Türkiye'nin yüksek katma değerli üretiminde büyük etkisi olacak." şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerine teknolojik destek

5G’nin güvenlik ve kamu hizmetlerine katkısına dikkat çeken Erdoğan konuşmasının devamında: "Sağlıkta uzaktan müdahale imkanı sağlanacak.

Ultra düşük gecikme kapasitesi sayesinde bir doktor kilometrelerce öteden hastasını ameliyat edebilecek. Ulaşımda araçlar, altyapı ve trafik sistemleri anlık veri paylaşabilecek.

Yollar daha güvenli olacak, kazalar en aza indirilecek. Akıllı tarımda yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile kamu hizmetlerinde, enerji ve su gibi sistemlerde hizmet kalitesi artacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Kolluk kuvvetlerimizin kullandığı sistemler çok daha hızlı hale gelecek. Plaka sisteminden hukuk kapısı sistemine, KADES'ten suç ve suçlu ile mücadelede kullanılan sistemlere kadar her şey çok daha etkin kullanılacak. 5G'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.