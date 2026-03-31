ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran savaşında 32. güne girilirken, İspanya’nın hava sahasını ABD uçaklarına kapatmasının ardından İtalya da benzer bir adım attı. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera’nın haberine göre, Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD’ye ait bazı uçakların Orta Doğu’ya gitmeden önce Sigonella Üssü’ne iniş yapmasını öngören uçuş planının ortaya çıkmasının ardından, bu uçakların üssü kullanmasına izin verilmediğini açıkladı.
Uçaklar havadayken iletilmiş...
Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano’nun, Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu arayarak bazı ABD uçaklarının Sigonella’ya iniş yapıp ardından Orta Doğu’ya geçmeyi planladığına dair bilgiyi İtalyan Hava Kuvvetleri’nden aldığını ilettiği aktarıldı. Ayrıca söz konusu uçaklar için Sigonella’ya iniş konusunda herhangi bir yetki talebinde bulunulmadığı ya da İtalya Genelkurmayı’na danışılmadığı, uçuş planının ise uçaklar havadayken iletildiği belirtildi.
İtalya ile ABD arasındaki anlaşma dışında...
Haberde, yapılan ilk incelemeler sonucunda söz konusu uçakların normal ya da lojistik uçuş kapsamında olmadığı ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma dışında kaldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca haberde, Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun bu durum nedeniyle İtalya ile ABD ilişkilerini “kaçınılmaz olarak etkileyecek” bir karar alınmasını istediği aktarıldı. Olayın birkaç gün önce yaşandığı ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edilirken, İtalyan ANSA ajansının da kaynakların Corriere della Sera’nın haberini doğruladığını bildirdiği kaydedildi.
''Savaşa girmek istemiyoruz...''
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni 5 Mart’ta bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’nin ikili anlaşmalar çerçevesinde İtalya’daki üsleri bombardıman amacı taşımayan rutin operasyonlar için kullanabileceğini, ancak bu kapsamın dışındaki faaliyetlerin parlamento onayı gerektirdiğini ve ülkesinin savaşa dahil olmak istemediğini ifade etmişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, İtalya’nın savaşta olmadığını ve böyle bir sürece dahil olmayacağını yinelemişti. Sicilya’nın doğusunda yer alan Sigonella Üssü’nde ise İtalya Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Hava İstasyonu ile NATO İstihbarat, Gözetim ve Keşif Gücü Komutanlığı unsurlarının görev yaptığı biliniyor.
İspanya da aynı kararı almıştı
Öte yandan İspanya hükümeti de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almıştı. İspanya, daha önce de ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilya) üslerini kullanmasına izin vermemişti.