Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano’nun, Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu arayarak bazı ABD uçaklarının Sigonella’ya iniş yapıp ardından Orta Doğu’ya geçmeyi planladığına dair bilgiyi İtalyan Hava Kuvvetleri’nden aldığını ilettiği aktarıldı. Ayrıca söz konusu uçaklar için Sigonella’ya iniş konusunda herhangi bir yetki talebinde bulunulmadığı ya da İtalya Genelkurmayı’na danışılmadığı, uçuş planının ise uçaklar havadayken iletildiği belirtildi.

Haberde, yapılan ilk incelemeler sonucunda söz konusu uçakların normal ya da lojistik uçuş kapsamında olmadığı ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma dışında kaldığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca haberde, Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun bu durum nedeniyle İtalya ile ABD ilişkilerini “kaçınılmaz olarak etkileyecek” bir karar alınmasını istediği aktarıldı. Olayın birkaç gün önce yaşandığı ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edilirken, İtalyan ANSA ajansının da kaynakların Corriere della Sera’nın haberini doğruladığını bildirdiği kaydedildi.

''Savaşa girmek istemiyoruz...''