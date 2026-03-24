Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, 24 Mart tarihinde Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde görevli askeri aracın karıştığı kazada bir asker ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen asker kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB’den resmi açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “24 Mart’ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur.”

Şehidin kkimliği açıklandı

Kazada şehit olan askerin Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olduğu bildirildi. Acı haberin şehidin ailesine ulaştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından yetkili birimler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin detayların yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...