Nesine 3. Lig’de mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, 8 sezonluk hasrete son vermek için önemli bir fırsat yakaladı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon play-off oynamayı garantileyerek Nesine 2. Lig yolunda kritik bir adım attı.

2017 yılında düştüğü ligden bu yana üst lige çıkamayan Karşıyaka, son yıllarda play-off sürecinde istediği sonucu alamadı. 2023-2024 sezonunda play-off finalinde Aliağa FK’ya kaybeden İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon da Muş Spor karşısında elenerek hedefini ertelemek zorunda kaldı.

Zübeyde Hanım Stadyumu gelişmesi

Karşıyaka’nın uzun süredir gündeminde olan stat projesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Zübeyde Hanım Stadyumu için gerekli imzaların atıldığı ve sürecin resmiyet kazandığı açıklandı. İhale iptalleri, finansman sorunları ve bürokratik engeller nedeniyle yıllardır ilerlemeyen projede gelinen nokta, taraftarlar açısından umut yarattı. Yeni stat projesinin hayata geçmesiyle birlikte Karşıyaka’nın iç saha avantajını yeniden kazanması bekleniyor.

Karşıyaka’da hedef Nesine 2. Lig

Teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde form grafiğini yükselten Karşıyaka, son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Hücum hattında Ömer Faruk’un cezasının sona ermesiyle artan skor katkısı, takımın performansına doğrudan yansıdı. Orta saha ve savunmada kurulan dengeli oyun yapısı, Karşıyaka’yı play-off sürecinin güçlü adaylarından biri haline getirdi.

Karşıyaka’nın play-off takvimi belli oldu

Karşıyaka’nın mücadele edeceği Nesine 3. Lig play-off karşılaşmaları 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin Nesine 2. Lig hedefi doğrultusunda sahaya çıkacağı play-off süreci, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Final müsabakasının oynanacağı merkezlerin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Karşıyaka, play-off turunda başarılı olarak önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig’de mücadele etmeyi hedefliyor.