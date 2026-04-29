Son Mühür / Erkan Doğan - Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı, sendikalarının yükselişinin şer odakları tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Atıcı şu açıklamayı yaptı, “Sendikaların yetki dönemi olan 15 Mayıs, yetkili sendika belirleme tarihi öncesi Türk Sağlık Sen’in İzmir'de yükselişini engellemek için bütün şer odakları bir araya gelerek, yükselişini engellemeye çalışmaktadır. Kamuoyuna yanlış bilgiler vererek, Türk Sağlık Sen’in yetkisini engellemeye çalışan bütün şer odaklarını biliyoruz. Ve gerekeni daha da vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türk Sağlık Sen, hukuk çerçevesinde sendikacılığını yapan, sendikacılıkta da engellenemeyecek yükselişini, çapsız, sendikadan anlamayan sözde sendikacıyım diyerek bilgi kirliliği ve yalan haberlerle kamuoyunu sadece bilgi kirliliği ile meşgul etmeye, bulanık suda balık avlamaya çalışan, balık hafızalı kişi veya kişiler zannediyorlar ki, yalan söylediklerinde başarıya ulaşacaklar. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bizim yükselişimiz ve yetki almamızı engelleyecek yalan haberlerle kamuoyunu etkilemeye ya da başarısızlıkların üstünü örtmeye çalıştıklarını, tüm kamuoyu biliyor”

“Yüreğiniz yetiyorsa kim olduğunuzu açık açık yazın”

Çalışanın yanında yer almayan, çalışanla bir arada olmayan, sözde bir takım sendikacıyım diye ortada gezenler, beceriksizlerinizi bu şekilde kapatamayacağınızı buradan ilan ediyoruz. Sahte hesaplarla ya da İsimsiz basın açıklamalarıyla, zannediyorsunuz ki, kimin yaptığını bilmiyoruz. Yüreğiniz yetiyorsa, bizim gibi açık açık yazın. Kurumunuzun adını da belirtin. Aksi takdirde sizin yalancı olduğunuzu tüm kamuoyuna, deklere edeceğiz birer birer. Türk Sağlık Sen’in her yerde ve İzmir'de yükselişi, şer odaklarını tedirgin ediyor, yükselmeyedevam edeceğiz. Hiç kusura bakmayın. Gerçek sendikacılık yaparsanız eğer, çalışan mutlaka yetkiyi gerçek sahibine verecektir. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yetkiyi alacağımızı anlayan, basına isimsiz açıklamalar yapan şer odaklarını, görüyoruz ki, tedirgin etmiş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın tercihini sorgulayan, baskı altına almaya çalışanlar, buradan size hiçbir şey çıkmayacağını göreceksiniz. Yalan haberlerle, bilgi kirliliği ile çalışanın sendika tercihini baskı altına almayı düşünüyorsanız; Türk Sağlık Sen olarak karşınızda duracağımızı iyi bilirsiniz. Biz açıklamamızı doğrudan sendikamızın, şubemizin ve şahsımızın ismi ile birlikte çıkıp kamuoyuna yaparız. Sizin gibi sahte hesaplarla ya da isimsiz basın açıklamalarıyla değil!