Kleopatra Koyu İzmir'in neresinde sorusu, özellikle yaz aylarına yaklaşırken ve yeni rota arayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Çeşme ilçesine bağlı olan bu küçük plaj, Alaçatı ile Ovacık arasındaki kıyı şeridinde yer alıyor. Yerel halk arasında "Güvercinlik Koyu" adıyla da bilinen alan, şehir merkezine yaklaşık 89 kilometre uzaklıkta. Çeşme merkezden ise sadece 12 kilometre.

Kleopatra Koyu Çeşme'nin hangi mahallesinde?

Resmi olarak Alaçatı Mahallesi sınırları içinde kalıyor. Konum biraz alışılmadık çünkü koy, ana karayolundan görünmüyor; iki yazlık sitenin, Özpamir ve Ser-Tur sitelerinin tam altında konumlanmış durumda. Bu yapı, plajı saklı tutuyor ve diğer popüler Çeşme plajlarına kıyasla ziyaretçi sayısını sınırlı seviyede tutuyor. Adını ise plajdaki incecik altın sarısı kumlardan alıyor; rivayete göre kumun yapısı, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın hayran olduğu kumlara benziyor.

Kleopatra Koyu'na nasıl gidilir?

Toplu taşıma seçeneği bulunmuyor. Buraya ulaşmanın en sağlıklı yolu özel araç. Alaçatı Port'tan sahil yolunu takip ederek Ovacık yönüne doğru ilerlemek gerekiyor. Delikli Koy'u geçtikten yaklaşık 3-4 kilometre sonra Özpamir Sitesi tabelası karşınıza çıkıyor.

İki ulaşım seçeneği var. İlki Özpamir Sitesi içinden inen stabilize yol; ikincisi ise hemen ardından gelen Ser-Tur Sitesi yolu. Yerel rehberler, daha bakımlı ve küçük araçlar için sorunsuz olduğu gerekçesiyle Ser-Tur tarafını öneriyor. Sitenin içinden yokuş aşağı inerek otoparka kadar gelebilir, oradan kısa bir yürüyüşle plaja kavuşabilirsiniz.

Plajda neler bulabilirsiniz?

Burası tamamen doğal ve bakir bir alan. Restoran, market, tuvalet veya duş bulunmuyor. Soyunma kabini var ama bunun dışında herhangi bir ticari yapılaşma yok. Şezlong-şemsiye kiralama hizmeti de oldukça sınırlı.

Giriş ücretsiz. Yanınıza buz çantası, su, atıştırmalık ve mümkünse şemsiye almanız öneriliyor. Sular sığ ve berrak, dalga oluşumu çok az; özellikle çocuklu aileler ve acemi yüzücüler için ideal. Etrafı çevreleyen yüksek kayalıklar, doğal gölgelik ve rüzgâr siperi görevi görüyor. Kamp yapmak isteyenler için de uygun bir alan; ancak temel altyapı sıfır olduğu için tüm hazırlıkların önceden tamamlanması şart.