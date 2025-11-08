Almanya’da başlayan tanışma hikayesi evlilikle taçlanan Ersin ve Jessica Gödel çifti, yıllar süren yurtdışı hayatlarının ardından Türkiye’ye taşınarak yeni bir yaşam kurdu. Aslen Tokatlı olan Ersin Gödel’in eşi Alman asıllı Jessica, Almanya’da İslamiyet’i seçmesinin ardından eşiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. Dört kız çocuğu annesi olan Jessica Gödel, Alanya’ya uyum sağlamasının yanı sıra hem çevresiyle kurduğu sıcak ilişkiler hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 15 yıl önce Almanya’da tanışan çift, kısa sürede birbirlerine olan sevgilerini evlilikle pekiştirdi. Ersin Gödel o dönemde Müslüman, Jessica ise Hristiyan’dı. Ancak Ersin’in yaşam tarzı, inancı ve aile yapısı, Jessica üzerinde derin bir etki bıraktı. Bir süre sonra İslamiyet’i daha yakından tanımaya başlayan Jessica, kendi isteğiyle bir cuma günü camiye giderek şehadet getirip Müslüman oldu. Çift, üç yıl önce ani bir kararla Türkiye’ye taşınmaya ve çocuklarını burada büyütmeye karar verdi. Jessica, eşinin ve ailesinin desteğini her zaman hissettiğini belirterek, Türkiye’ye taşınmayı hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada Alanya’yı tanıtıyor

Alanya’ya taşındıktan sonra sosyal medyada aktif olarak içerik üretmeye başlayan Jessica Gödel, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Hem Türkçe hem Almanca içerikler üreten Gödel, videolarında Alanya’nın doğal güzelliklerini, Türk insanının misafirperverliğini ve günlük yaşamı aktarıyor. Kendine has Türkçe aksanı, doğal tavırları ve samimi anlatımı sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gödel, "Amacım hem Almanlara Türkiye'nin güzelliklerini göstermek hem de Türk takipçilerime bir yabancının gözünden ülkemizi anlatmak" diyor.

Mahallede sevilen bir isim

Alanya’daki mahallesinde herkes tarafından sevilen Gödel, çevresindeki esnafın da gönlünü kazanmış durumda. Mahalle fırıncısı ve kasabı, Jessica’dan övgüyle bahsediyor. Günlerini çocuklarını okula bırakmak ve fırından alışveriş yapmakla geçiren Gödel, günlük yaşamını hem doğal hem de sosyal medyada paylaştığı videolarla takipçileriyle buluşturuyor.

Almanya’daki Müslüman olma sürecini anlatan Jessica Gödel, "3 yıl önce Alanya'ya geldik. Eşim Türk. Biz evlendikten 7 yıl sonra müslüman oldum. Camiye gittim ve içini gezdim. Camide sohbet ediyorlardı. Bende oturdum. Sonra düşündüm O kadar güzel bir din bende çok beğendim. Ben sosyal medyada İslam dini hakkında araştırmalar yaptım. Cuma günü ben camiye gittim görevli imamla birlikte şehadet getirerek müslüman oldum. O an benim en mutlu olduğum andı. Müslüman olduktan sonra namaz öğrendim ve namaza başladım. İlk başörtümü cenazede taktım bütün ailem oturduk ağladık" dedi.

Sosyal medyada ilgi uyandırıyor

Gödel, sosyal medya paylaşımlarının Almanya’daki takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandığını belirterek, "Alanya'da insanlar benden çok mutlu benimle sohbet ediyorlar. Nasıl Türkçe öğrendim nasıl müslüman oldun diye sürekli konuşmak istiyorlar. Ben sosyal medyada video paylaşıyorum. Almanlar öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşamak nasıl bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum. Paylaştığım videolar da bir Alman kız müslüman oldu ve bu da beni çok memnun etti. Bazen ise komik videolar çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinin Müslümanlık sürecini anlatan Ersin Gödel ise, ‘’Biz evlendiğimizde eşim müslüman değildi. Bizim dinimizde zorlama yoktur dedim. Müslümanlık sürecinde eşimi zorlamadım. Dinimizi ve kültürümüzü kendisine göstermeye çalıştım. Müslüman olma kararında bize sürpriz yaptı. Ogün cuma namazında müslüman oldu. Eşimin camide müslüman olduğundaki sesini duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir histi'' dedi.

Örf ve adetlere duyduğu saygı takdir topluyor

Mahalle fırıncısı Doğan Özmercan, "Jessica hanım her sabah gelir. Güzel bir Türkçesi var. Müslüman olmuş birisi. Kendisi doğal ekmek meraklısı. Ekmek ile ilgili her zaman soruları olur. Videolar çeker kendisi sosyal medyasında paylaşır. Aynı zamanda çok sıcak kanlı birisi. Sanki Türk gibi davranan bir hanımefendi. Dışardan gelen birisinin bizim örf ve adetlerimize sahip çıkması bizi mutlu ediyor" dedi. Mahalle kasabı Yılmaz Vural ise, ‘’ Jessıca hanım iyi bir müşteri müslüman olmuş Alanya'ya yerleşmiş devamlı müşterimiz. İnsanlarla diyalogları güzel. Derdini herkese anlatabiliyor'' ifadelerini kullandı.