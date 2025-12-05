Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya başta olmak üzere çevre iller için sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle “sarı kod” uyarısı yayımlamıştı.

Açıklamada, kent genelinde gök gürültülü sağanak, denizlerde ise kuvvetli fırtına beklendiği belirtilmişti.

Yağış kısa sürede sağanağa döndü

Uyarının ardından öğlen saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen dakikalarda etkisini artırarak sağanak yağışa dönüştü.

Kent genelinde oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte görüş mesafesinin düşmesi, şehirde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı sahilinde kuvvetli dalgalar

Sert hava koşulları Konyaaltı bölgesinde daha belirgin hissedildi.

Sahilde kuvvetli dalgaların oluştuğu gözlenirken, yağış ve rüzgârın şiddeti nedeniyle falezlerle bütünleşen Antalya silüeti adeta görünmez hale geldi.

Palmiyeler eğildi, kopan parçalar trafikte tehlike yarattı

Sahil bandında etkisini artıran rüzgâr, palmiyeleri zorlayarak eğilmesine neden oldu.

Bazı palmiyelerden kopan parçalar yollara savrulunca sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte hem rüzgârın etkisi hem de ani su birikintileri nedeniyle dikkatli ilerlemek zorunda kalan vatandaşlar, yağışın hızını azaltmasını bekledi.

Şimşekler şehri aydınlattı

Kent genelinde yaşanan elektrik atmosferi dikkat çekti.

Gökyüzünde art arda çakan şimşekler ve yıldırımlar, şehir üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Antalya’nın birçok noktasından görülebilen bu doğa olayı, yağışlı havanın ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Yağış durunca vatandaşlar sahile akın etti

Sağanak yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahiline giderek hem denizin sert görüntüsünü izledi hem de fotoğraf çekti.

Havanın geçici olarak sakinleşmesi kentte kısa bir nefes alma imkânı sundu.