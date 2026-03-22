ANTALYA’da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa G. (33), 10 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan incelemede 3 ayrı yasaklı madde kullandığı tespit edilen Mustafa G., “Bir tane bira içtim. 30 puanım vardı, ondan da olmayayım diye kaçtım” diyerek kendini savundu. Sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle Aliya İzzetbegoviç Caddesi’nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı’nda denetim yapan polis, 07 BHM 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyerek kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda ekip güzergah üzerinde önlem alırken, araçla polis arasında yaklaşık 10 kilometre süren bir takip yaşandı. Sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı ancak Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekiplerin aracı durdurmasıyla yakalandı. Araçta sürücü ile birlikte eşi ve 2 çocuğu bulunuyordu.

Araçta yapılan aramada koltuklar ve taban üzerinde uyuşturucu kalıntıları tespit edildi. Polis ekiplerinin, “Neden kaçtın?” sorusuna Mustafa G., “Bir bira içtim, 30 puanım vardı, ondan kaybetmek istemedim. Çocuklar da yanımda parka gidiyordu” yanıtını verdi.

Yapılan testlerde sürücünün alkolü bulunmazken, Test Cihazı (UTC) ile 3 farklı uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa G.’ye “dur ihtarına uymamak” suçundan 200 bin TL idari para cezası kesildi, araç 2 ay trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hakkında adli işlem başlatıldı.