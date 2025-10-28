Antalya’da gün boyunca parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağış ve doluya bıraktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan ani yağış, kısa sürede kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekmek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar ise ani bastıran doludan korunmak için şemsiye ve kapalı alanlara sığındı.

Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin bazı bölgelerinde ağaçların devrilmesine ve işletmelerin tentelerinin uçmasına yol açtı. Kafe ve restoranlardaki masa ile sandalyeler rüzgarla birlikte savrulurken, herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Dolu sürprizi şaşkınlık yarattı

Yaklaşık yarım saat süren sağanak sırasında yer yer dolu yağışı da görüldü. Vatandaşlar, aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalandı. Özellikle kent merkezinde kısa süreli etkili olan dolu, cadde ve sokaklarda beyaz bir örtü oluşturdu.

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde yeni uyarılarda bulundu. Açıklamada; Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.