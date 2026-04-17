Siverek ardından Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan silahlı şiddet olaylarına tepki her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet eden eğitimciler, bugün de alanlarda olacak.

Eğitim-İş İzmir Şubeleri yaptığı açıklamada 17 Nisan günü de alanlarda olacaklarını belirterek, “Önce Siverek’te sonra Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar, okullarda güvenliğin kalmadığını bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızın ve tüm eğitim emekçilerinin yaşam hakkı için 17 Nisan cuma günü Konak’taki İzmir Milli Eğitim Müdürlüğıü önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapacağız” dedi. Eğitim-İş Sendikası sosyal meyda paylaşımda, "Değerli üyelerimiz, çocuklarımız ve tüm eğitim emekçilerinin yaşam hakkı için alanlardayız. İş bırakma eylemlerimizin anlamını bulması için İzmir’deki konfederasyonumuzun tüm bileşenleri ile Konak SSK’nın önünde toplanıp milli eğitim müdürlüğüne yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Unutma sen yoksan bir eksiğiz!” ifadelerine yer verdi.

Genel grev masada

Halkın ve velilerin de destek verdiği öğretmen eylemleri, Ankara başta olmak üzere tüm illerde sürüyor. Eğitim Sendikaları Genel Merkez yöneticilerinin, önümüzdeki hafta atılacak adımlar için çalışma yürüttükleri, ‘Genel grev’ ihtimalinin de masada olduğu bildirildi.