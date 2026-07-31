"Enerjimiz Geleceğe" vizyonu çerçevesinde yatırımlarını devam ettiren Tüpraş, enerji tedarikinde sürekliliği destekleyecek önemli bir projeyi daha hayata koyuyor. Şirket, ham petrol taşımacılığında kapasitesini yükseltmek için filosuna dört yeni Suezmax tipi tanker katacak. Toplam yatırım tutarı 370 milyon doların üzerinde olan proje çerçevesinde, ham petrol sevkiyatında daha yüksek taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik sağlanması hedefleniyor.

2029'da filoya katılacak!

Güney Kore'de inşa edilmesi hedeflenen tankerlerin her biri yaklaşık 157 bin DWT (deadweight tonaj) taşıma kapasitesini bünyesinde barındıracak. Yeni gemilerin 2029 yılı içerisinde teslim edilerek filoya katılması amaçlanıyor. Söz konusu yatırımın bitirilmesiyle birlikte Tüpraş, hem ham petrol tedarik süreçlerini daha verimli yönetmeyi hem de uluslararası deniz taşımacılığındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Ditaş Filosu güçlendirilmeye devam ediyor!

Tüpraş'ın deniz taşımacılığı ve lojistik faaliyetlerini yürütmekte olan iştiraki Ditaş da filo yatırımlarını devam ettiriyor. Şirket, kısa süre önce filosuna katmış olduğu T. Riva tankeriyle Türk Kabotajı'nın ve Koç Topluluğu'nun 100. yılında Türk bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket unvanını elde etmeye hak kazanmıştı.

Tedarik güvenliği ve operasyonel esneklik!

Şirket, yeni yatırım sonucunda sadece taşıma kapasitesini yüğkseltmeyi değil, aynı zamanda küresel enerji piyasalarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı tedarik güvenliğini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlıyor!

İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da faaliyetlerini sürdüren dört rafinerisiyle yıllık toplam 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitesini barındıran Tüpraş, Avrupa'nın yedinci büyük rafineri şirketleri arasında kendine yer buluyor. Şirket bunun yanı sıra Akdeniz havzasındaki en yüksek kompleksiteye sahip rafinerilerden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

31 farklı ham petrol türü!

Tüpraş, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 16 farklı ülkeden 31 çeşit ham petrol tedarik ederek üretimini devam ettiriyor.