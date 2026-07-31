Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı bölgesi için kırmızı alarm niteliğinde bir "Orman Hava Tahmin Raporu" yayımladı. 31 Temmuz Cuma saat 15.00 ile 1 Ağustos Cumartesi saat 06.00 arasını kapsayan saatlik tahmin verileri, bölgedeki rüzgar hamleleri ve nisbi nem oranındaki tehlikeli tabloyu ortaya koydu.

Düşük nem ve saatte 70 Km’yi bulan sert rüzgar

Raporun detaylarına göre, 31 Temmuz öğleden sonra (15:00 - 18:00) hava sıcaklığı 33 dereceyi buluyor. Kuzey-Kuzeydoğu yönünden esen rüzgarın ortalama hızı 25 - 45 km/saat seviyesindeyken, aniden şiddetlenen rüzgar hamlelerinin saatte 60 ila 70 km hıza ulaşacağı öngörülüyor. Yüzde 25 - 35 seviyelerine kadar gerileyen düşük nem, fırtınamsı rüzgar hamleleriyle birleştiğinde orman yangınları açısından en hassas koşulları oluşturuyor.

Hava sıcaklığı akşam saatlerinde (18:00 - 21:00) 30 dereceye gerilese de rüzgarın yıkıcı etkisi azalmıyor. Rüzgar hamleleri yine saatte 60 ila 70 km şiddetini korurken, nem oranı %35 - 40 bandında kalıyor.

Foça'da orman yangını sürüyor

Meteorolojinin bu kritik uyarılarının yanı sıra Foça’dan kara haber geldi. İlçedeki ormanlık alanda saat 15.42’de yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da bastırmasıyla alevler kısa sürede kontrol dışına çıkarak büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye adeta çıkarma yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri dizginlemek için dev bir operasyon başlattı. Ekipler yangına; 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle hem havadan hem de karadan amansız bir şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor. Sahada rüzgara karşı zamana karşı yarış yaşanıyor.

Gece yarısından sonra rahat bir nefes alınacak

Tehlikeli tablo gece saatleriyle birlikte yerini daha sakin bir havaya bırakacak. 21:00 - 00:00 saatleri arasında sıcaklık 26 dereceye düşerken, rüzgar hamlelerinin hızı 40 - 60 km/saat seviyesine, nem ise %45 - 55 aralığına geriliyor.

Sabahın ilk ışıklarına doğru (01 Ağustos 00:00 - 06:00) hava şartları kademeli olarak normale dönüyor:

00:00 - 03:00: Sıcaklık 24°C, ortalama rüzgar 20-35 km/saat (hamlesi 35-50 km/saat), nem %55 - 60.

03:00 - 06:00: Sıcaklık 22°C, ortalama rüzgar 20-30 km/saat (hamlesi 30-40 km/saat), nem %60 - 65.

Gündüz saatlerindeki aşırı kurak nem oranları ve fırtınayı aratmayan sert rüzgarlar nedeniyle uzmanlar ve bölge ekipleri saha çalışmalarında en üst düzey tedbirin alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

