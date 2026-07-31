İzmir Foça'da ormanlık alanda meydana gelen yangın, öğle saatlerinin ardından paniği de beraberinde getirdi. Saat 15.42 esnalarında meydana gelen yangın, etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanı da etkisi altına aldı.

Yangının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye çok sayıda orman yangınıyla mücadele ekibi intikal etti. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara ulaşmasının önüne geçmek için hem havadan hem de karadan yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler seferber edildi!

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer katılım sağladı. Hava araçları belirli aralıklarla su atışları yaparken, kara ekipleri ise alevlerin ilerleyişinin önüne geçmek amacıyla farklı noktalarda müdahalesini devam ettiriyor.

Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor!

Bölgede etkisini gösteren rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştıran en önemli etkenlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ekipler, değişen rüzgar yönüne göre müdahale planlarını değiştirirken, yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.