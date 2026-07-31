Menderes Belediyesi tarafından işletilen Gümüldür Sunal Tülbentçi Halk Plajı, yaz boyunca ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor. Plaja girişte herhangi bir ücret talep edilmiyor. Kendi şemsiyesi, sandalyesi veya havlusuyla gelenler sahilden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor. Bu özelliği sayesinde özellikle ekonomik tatil yapmak isteyen aileler ve günübirlik deniz keyfi planlayanlar için cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Hafta sonlarında artan ziyaretçi sayısı nedeniyle erken saatlerde gelenler hem sahilde daha rahat yer bulabiliyor hem de yoğunluktan etkilenmeden denizin tadını çıkarabiliyor. Ücretsiz giriş uygulaması yaz boyunca plajın en çok ilgi gören özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Gümüldür Sunal Tülbentçi Halk Plajı'nda hangi hizmetler ücretli

Plaj girişi ücretsiz olsa da bazı hizmetler ücret karşılığında sunuluyor. Şezlong ve şemsiye kiralamak isteyen ziyaretçiler belediyenin belirlediği ücret tarifesinden yararlanabiliyor. Araçla gelenler için otopark hizmeti de ücretli olarak veriliyor.

Plajda kamp yapılmasına ve ateş yakılmasına ise izin verilmiyor. Bu uygulama hem çevrenin korunması hem de ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürülüyor. Plaja gitmeden önce bu kuralları dikkate almak, tatilin sorunsuz geçmesine katkı sağlıyor.

Mavi Bayraklı denizi ve sosyal imkanlarıyla ailelerin tercihi

Yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 250 metre genişliğe sahip olan plaj, büyük ölçüde kum sahilden oluşuyor. Denizin kıyıya yakın bölümünde yer yer taşlık alanlar bulunsa da kısa mesafe sonra ince kum zemin başlıyor. Berrak suyu ve Mavi Bayrak unvanı sayesinde özellikle çocuklu aileler tarafından güvenle tercih ediliyor.

Ziyaretçilerin ihtiyaçları için duş, tuvalet ve soyunma kabinleri hizmet veriyor. Çocuk oyun alanı, kafe ve restoran da plajın sunduğu sosyal imkanlar arasında bulunuyor. Park ve sosyal tesisler her gün 08.00 ile 00.00 saatleri arasında açık kalıyor. Bu özellikleriyle Gümüldür Sunal Tülbentçi Halk Plajı, yaz boyunca İzmir çevresinde denize girmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.