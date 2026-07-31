Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği hac kuraları noter huzurunda çekildi ve 84 bin 942 kişi bu yıl kutsal topraklara yüz sürme hakkı kazandı. Kura sonuçlarının hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt takvimini ve ödeme koşullarını erişime açtı. Toplam 1 milyon 878 bin 46 kişinin katıldığı dev kurada yüzü gülen hacı adayları, şimdi Diyanet'in sunduğu ödeme kolaylıklarına odaklandı. Özellikle tek seferde yüklü ödeme yapmakta zorlanabilecek adaylar, anlaşmalı bankaların listesini ve kuruma sunulan taksit seçeneklerini inceliyor. Peki, 2027 hac ücreti taksitlendiriliyor mu? Hac kayıt ücreti nereye ödenir ve süreç nasıl işleyecek? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

HAC ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacı adaylarının yüzünü güldürecek ödeme kolaylıklarını duyurdu. Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, seçtikleri konaklama türüne göre belirlenen hac ücretini iki farklı yolla ödeyebiliyor. Bütçesi uygun olan adaylar, kesin kayıt esnasında ücretin tamamını tek seferde peşin olarak yatırabiliyor. Ancak ödeme yükünü hafifletmek isteyenler için taksit imkanı da devrede. İsteyen hacı adayları, toplam ücretin yüzde 40'ını peşin ödedikten sonra geriye kalan tutarı iki taksit halinde kapatabiliyor.

HAC KAYIT ÜCRETİ NEREYE VE NASIL YATIRILIR?

Ödeme süreci hacı adaylarını yormayacak, pratik bir sistemle tasarlandı. Kesin kayıt işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, ödemelerini Diyanet'in anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden gerçekleştiriyor. İşlem sırasında şubelere sadece T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerinin ibraz edilmesi yeterli oluyor. Hac ücretlerinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar ise şu şekilde sıralanıyor: Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası. Adaylar bu bankaların şubelerine giderek ödeme işlemlerini güvenle tamamlayabiliyor.

2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kutsal topraklara gitme hayali kuran adayların açıklanan bu takvime çok dikkat etmesi gerekiyor. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşların, işlemlerini en geç 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet kapısındaki "Hac İşlemleri" menüsü üzerinden bitirmesi şart. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybediyor. 18 Ağustos'tan sonra kayıt yapılmayan ve boş kalan kontenjanlar ise kura sırası dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Boş kontenjanlar için yapılacak yeni yerleştirme ve kayıt işlemleri 24 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.