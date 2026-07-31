Son Mühür- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Yaz Okulları’nın final programı, bugün RAMS Park'ta yapılıyor. Çeşitli sportif faaliyetlerinin yanı sıra eğitici ve sosyal etkinlikleri içeren geniş bir içerikle hazırlanan programa; on binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Saat 17:00’de başlaması planlanan organizasyonda yaz dönemi boyunca üstün başarı göstererek Türkiye derecesi elde edilen öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim ediliyor.

İzmir’den 2 bin 800 kişilik katılım

Etkinliğe, Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanırken TÜGVA İzmir İl Temsilciği de bu dev organizasyona adeta damgasını vurdu. Ege'nin incisi İzmir'den yola çıkan 80 otobüslük dev konvoy ve 3 bin 800 kişilik katılımcı grubuyla, TÜGVA İzmir İl Temcilciği RAMS Park'a adeta bir çıkarma yaptı. İzmirli gençlerin ailelerinin yola düşerek sergilediği bu yüksek katılım ve heyecan, programa ayrı bir renk katarken organizasyonun coşkusunu zirveye taşıdı. İzmirli gençler Yaz Okulları'nın final coşkusuna hep birlikte ortak oldu. Program yaz boyunca yapılan çalışmaların ve etkinliklerin özetlendiği çeşitli gösterilerle devam ediyor.