Tuna Ortaylı Kazıcı, sanat ve kültür projelerine adanmış kariyer çizgisiyle babasının akademik dünyasından farklı ama bir o kadar prestijli bir yol izledi. New York'tan İstanbul'a uzanan eğitim süreci ve Topkapı Sarayı'ndaki göreviyle dikkat çeken genç Ortaylı, şimdi kendi danışmanlık şirketinin başında.

Tuna Ortaylı kimdir, kaç yaşında?

Tuna Ortaylı Kazıcı, 27 Mart 1982 tarihinde dünyaya geldi ve şu anda 43 yaşında. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde 2004 yılında tamamladı. Kariyerini sanat ve kültür alanına yönlendiren Ortaylı, 2007 yılında profesyonel turist rehberi olarak çalışma hayatına adım attı. İleri düzeyde İngilizce ve İtalyanca biliyor.

New York'ta Metropolitan Müzesi'nde staj yaptı

Eğitimini uluslararası arenada derinleştiren Tuna Ortaylı, 2010 yılında New York Üniversitesi'nde sanat yönetimi sertifika programına katıldı. Bu süreçte dünyanın en saygın kültür kurumlarından biri olan The Metropolitan Museum of Art'ta staj yaparak müzecilik alanında önemli bir saha deneyimi kazandı. Amerika'da geçirdiği bu dönem, profesyonel vizyonunun şekillenmesinde belirleyici rol oynadı.

İKSV'de 9 yıl görev aldı

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde Uluslararası Projeler departmanında 2011-2020 yılları arasında çalışan Ortaylı, bu süreçte asistanlıktan yöneticiliğe uzanan bir kariyer grafiği çizdi. Bütçe yönetimi, uluslararası sanatçılarla koordinasyon ve yayın süreçlerinin planlanması gibi karmaşık operasyonları başarıyla yürüttü.

Topkapı Sarayı'ndan kendi şirketine

İKSV'deki uzun soluklu görevinin ardından 2020-2021 yıllarında babasının da bir dönem müdürlüğünü yaptığı Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergi koordinatörü olarak çalıştı. On yılı aşkın kurumsal tecrübesini bağımsız girişimciliğe taşıyan Ortaylı, Mart 2024'te Ortaylı Consultancy adıyla kendi danışmanlık şirketini kurdu. Şu anda kültür-sanat projeleri, sergiler ve kurumsal yapılar için bağımsız danışmanlık hizmeti veriyor.