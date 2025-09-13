Son Mühür - Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediyeye yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiaları gündeme geldi.

48 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde, suça karıştığı öne sürülen 48 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki birimine sevk edildi.

Ekipler 72 adreste arama yapıyor

Operasyon kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi binası ile zanlılara ait olduğu belirtilen iş yeri ve konutlarda toplam 72 adreste arama çalışmaları başlatıldı.

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı da gözaltında

Gözaltında olanlardan dikkat çeken detay ise MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez’in de listede oluşu oldu. Soruşturmanın kapsamının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.