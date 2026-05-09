Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu'nun son dört yılına damga vuran Erhan Çetinkaya dönemi kapandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre 2022 yılından bu yana TÜİK Başkanı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya’nın görev dönemi son buldu.

Çetinkaya'dan boşalan koltuğun yeni sahibi de belli oldu.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı TÜİK’in bir numaralı koltuğunun yeni sahibi olarak görev yapacak.



Mehmet Arabacı kimdir?



1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğdu.1996 yılında Konya Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesi'nden ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl açılan giriş sınavını kazanarak 12.03.2001 tarihinde Hesap Uzman Yardımcısı olarak atandı.

Yeterlik sınavında başarı göstererek 20.04.2004 tarihinde Hesap Uzmanlığı'na atandı.2007-2009 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.



2009 yılında ABD'de "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapmıştır.2010-2011 döneminde ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Nisan 2019 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görevindeydi.