TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta uzun süredir düşme hattında yer alan Altınordu, ligde kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

İzmir temsilcisi, 30’uncu hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Karaman FK’yı 5-1 mağlup ederek hem moral buldu hem de puan tablosunda önemli bir adım attı.

Altınordu ilk yarıda fişi çekti

Karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-lacivertli ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibine üstünlük kurdu. Hücumda oldukça üretken bir görüntü sergileyen Altınordu, devreye 3-0’lık avantajla girdi.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen İzmir temsilcisi, iki gol daha bularak sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Altınordu, ligde kalma mücadelesinde doğrudan rakiplerinden biri olan Karaman FK karşısında hayati bir galibiyet elde etti.

8 maçlık galibiyet özlemi sona erdi

Bu sonuçla birlikte Altınordu’nun ligdeki 8 maçlık galibiyet hasreti de sona ermiş oldu. Kırmızı-lacivertliler ayrıca bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alırken, bir maçta ilk kez 2’den fazla gol atma başarısı gösterdi. Teknik direktör Yusuf Şimşek de takımın başındaki 4’üncü maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

Puan farkı eridi

Altınordu aldığı galibiyetle puanını 18’e yükseltti. İzmir temsilcisi, 17 puanda kalan Karaman FK’yı geride bırakarak 17’nci sıraya yükseldi ve rakibi karşısında ikili averaj avantajını da elde etti.

Düşme hattından henüz çıkamayan kırmızı-lacivertliler, ligde kalma barajıyla arasındaki puan farkını ise 8’den 5’e düşürerek umutlarını artırdı.

Bazı oyuncular için sezonun ilkleri

Karşılaşmada gol atan isimlerden stoper Hasan Berat Kayalı ile gurbetçi sol kanat oyuncusu Ali Ceylan, bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

Genç orta saha Ege attığı golle ligdeki toplam gol sayısını 4’e çıkarırken, forvet Hamza ve sol kanat Berat da sezon boyunca attıkları gol sayısını 2’ye yükseltti.

Sıradaki rakip Şanlıurfaspor

Altınordu, ligde kalma mücadelesini sürdürdüğü TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta bir sonraki maçında deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele pazartesi günü oynanacak.