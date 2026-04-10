Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve gecenin ilerleyen saatlerinde mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı. Tüm bu yaşanan süreç ile ilgili, Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan tepki geldi.

"Alın teriyle yürümüştür!"

Ömer Eşki hakkında açıklamalarda bulunan Erdağ, "Soruşturma izni olmadan yapılan bu işlem, halkın seçtiği iradeye vurulmak istenen bir prangadır! Ömer Eşki emeğin içinden gelmiştir, alın teriyle yürümüştür!" dedi.

Yaklaşık 30 genç avukat hakkında da açıklamalarda bulunan Erdağ, "Onlar yalnızca bir savunma yapmadı; hukuksuzluğa karşı duvar oldular, adaleti ayağa kaldırdılar!" ifadelerini kullandı.

"Kazanan halktır, emektir, onurdur!"

Açıklamalarına devam eden Erdağ, "Bu, halkın ‘buradayım’ diye haykırışıdır! Bugün serbest kalan sadece Ömer Eşki değildir! Bugün kazanan halktır, emektir, onurdur! Ömer Eşki yalnız değildir!" dedi.